Ele construiu um negócio de milhões — e em expansão — sendo um 'funil de problemas' dos clientes

O empreendedor carioca Sérvulo Mendonça enxergou a oportunidade de expandir seus negócios graças à contabilidade.

Em 2018, ele criou a Epicus, uma empresa de consultoria contábil no Rio. Seis anos depois, o negócio se tornou o carro-chefe de uma holding que conta com oito operações distintas, que vão de recursos humanos e saúde e segurança do trabalho até psicologia corporativa.

Como ele identificou que havia oportunidade de expandir o portfólio? Graças à contabilidade, diz.

“A contabilidade é um grande funil de problemas. As grandes reclamações das empresas sempre caem na contabilidade”, afirma Mendonça. “Com isso, pudemos identificar dores das companhias e criar produtos para atendê-los”.

A holding SM — as iniciais de Sérvulo Mendonça — deve terminar 2024 faturando 15 milhões de reais, um crescimento de cerca de 50% em relação ao ano passado. Grande parte ainda é com a Epicus — a empresa, inclusive, entrou na última edição do ranking EXAME Negócios em Expansão, o maior anuário de empreendedorismo do Brasil. Ela ficou em 81º lugar na categoria de 5 a 30 milhões de reais.

Com a consolidação da holding agora, o próximo passo é expandir nacionalmente. Hoje, a maior parte dos clientes da companhia ficam no Rio de Janeiro, mas Mendonça já está de olho em novos Estados e também, países. Além disso, o empresário não descarta a possibilidade de novas empresas entrarem no radar do grupo.

Qual é a história de Mendonça e da Epicus

A história de Sérvulo Mendonça e da Epicus começa com sua experiência de mais de uma década no setor contábil. Antes de fundar a Epicus em 2018, Sérvulo já tinha uma trajetória em consultoria contábil, controladoria e tributação, com uma empresa que iniciou em 2007.

A Epicus surgiu a partir de um processo de cisão, onde a empresa anterior foi dividida, e a nova organização manteve a continuidade dos serviços com uma visão de se tornar uma "butique" especializada em números e gestão.

“Com o crescimento da Epicus, estruturamos um modelo de verticais de negócios”, diz. “Temos uma central de serviços compartilhados, e verticais que atuam para resolver problemas de empresas”.

Ao lidar com clientes de diversas áreas, ele notou uma demanda por serviços complementares, como saúde ocupacional, recursos humanos e psicologia corporativa.

Ao invés de continuar terceirizando esses serviços ou formando parcerias externas, ele decidiu criar suas próprias verticais de negócios. Foi assim que a Epicus deu origem à SM Holding Negócios e Gestão, uma holding que hoje conta com oito unidades de negócio.

Grupo Epicus Outlier: especializada em contabilidade, controladoria e compliance.

LeadPsi: Focada em psicologia corporativa e bem-estar organizacional.

Primazia SST: Cuida da saúde e segurança no trabalho.

Larexpert: Atua na administração de imóveis.

Boss Simple : focada em prestar serviços fiscais para PMEs

Business Legal: assessoria jurídica para empresas

Podium Participações: Focada em serviços para construtoras e incorporadoras.

SM Holding: empresa que administra o grupo

Quais são os desafios da empresa

Ao querer concentrar todos os serviços para empresas, a holding esbarra num desafio crucial para seguir crescendo: a da qualidade do serviço.

"Se um cliente não gostar de um serviço, corre o risco de sair de todos. Esse é o maior risco do nosso modelo", afirma.

Apesar disso, o grupo já conseguiu fidelizar 10 grandes clientes que utilizam todas as suas soluções e segue crescendo. Só com a Epicus, são cerca de 500 clientes que podem aderir projetos de outras frentes de negócio.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual. O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre R$ 2 milhões e R$ 600 milhões. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2024.