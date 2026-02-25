Ela largou o cargo de COO e construiu uma carreira de seis dígitos com múltiplas fontes de renda

Em 2019, Mallory Contois tinha estabilidade, um cargo consolidado na área de tecnologia e uma vida estruturada entre carreira e planos pessoais. Ainda assim, decidiu abandonar a zona de conforto para buscar crescimento profissional.

Anos depois, alcançou o cargo de COO em uma startup Série A, mas voltou a pedir demissão. Hoje, lidera um negócio de seis dígitos e construiu uma carreira multifacetada, com diferentes fontes de receita.

Para o público de finanças corporativas, sua trajetória revela como decisões de risco calculado, diversificação de renda e alocação estratégica de tempo podem ampliar autonomia financeira e resiliência profissional. As informações foram retiradas de Business Insider.

O primeiro rompimento com a estabilidade

Contois trabalhava na área de tecnologia e descreve sua vida como confortável. Tinha segurança financeira e clareza sobre suas funções. Ainda assim, sentia que não participava das decisões estratégicas da empresa.

Em 2019, pediu demissão, cancelou o casamento e voltou para Los Angeles. A decisão envolveu incerteza financeira e risco reputacional. Ela relata ter questionado se estava sendo imprudente ao abandonar uma situação estável.

A experiência anterior com um diagnóstico de câncer e o processo de recuperação após a quimioterapia, finalizada em 2016, influenciaram sua percepção de risco. Para ela, a possibilidade de tentar algo maior parecia justificável diante do que já havia enfrentado.

A conquista do cargo de COO e a frustração inesperada

Em Los Angeles, assumiu o cargo de chief of staff na Cameo, aproximando-se do centro decisório da empresa. Seu objetivo era tornar-se COO de uma startup em estágio Série A.

Em 2021, alcançou essa meta. No entanto, o que imaginava ser o ápice profissional trouxe insatisfação. Ela afirma que não se sentia animada com os problemas que resolvia.

A frustração revelou um desalinhamento entre título e realização. O cargo representava sucesso externo, mas não correspondia às motivações internas.

Demissão sem plano e início da diversificação

Em 2022, deixou o posto de COO sem ter outra posição formal garantida. A decisão reacendeu medos semelhantes aos de 2019, mas desta vez ligados à identidade profissional.

Paralelamente, já realizava consultorias e havia iniciado o The Old Girls Club, um clube privado para mulheres de meia e alta carreira que veem o trabalho como parte central da identidade.

Essas iniciativas passaram a compor a base de uma carreira em portfólio. Em vez de depender de uma única fonte de renda, Contois estruturou múltiplas frentes profissionais.

