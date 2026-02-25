Ela saiu da auditoria para cuidar das filhas. Hoje fatura US$ 1 milhão com esse investimento

Durante anos, Lorraine Pater traçou um caminho claro rumo à sociedade na KPMG, uma das Big Four da auditoria global.

Estagiou na empresa, integrou a equipe após a graduação e chegou a passar uma véspera de Ano Novo auditando estoques de diamantes.

O plano era tornar-se sócia. A decisão de interromper essa trajetória para ficar em casa com as filhas redesenhou completamente sua carreira. Hoje, como franqueada da Smoothie King na Flórida, ela administra 10 unidades e tem pelo menos uma loja que superou US$ 1 milhão em vendas anuais.

Para o público de finanças corporativas, sua história ilustra como formação técnica, disciplina contábil e estratégia de expansão regional podem transformar uma segunda carreira em um portfólio de alto desempenho. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

A decisão de interromper a rota tradicional

Lorraine ingressou na KPMG logo após a faculdade, depois de dois estágios de verão. Atuava principalmente na auditoria de demonstrações financeiras trimestrais de um banco e afirma que “adorava” o trabalho. O ponto de inflexão ocorreu após o nascimento da primeira filha.

Durante um jantar de aniversário de casamento, o marido perguntou se ela estava animada para retornar ao trabalho após a licença-maternidade. A reação foi imediata. Ela percebeu que não queria voltar naquele momento. Como o marido já mantinha um negócio próprio bem-sucedido, a família tinha condições financeiras de sustentar a decisão.

Lorraine permaneceu uma década fora do mercado para se dedicar às filhas.

Avaliando o modelo de franquia

Quando as filhas chegaram ao ensino fundamental e médio, Lorraine voltou a considerar novas frentes profissionais. Morando na região de Lakewood Ranch e Sarasota-Bradenton, na Flórida, começou a estudar a aquisição de uma franquia.

Ela e o marido eram clientes frequentes da Smoothie King e tinham referência concreta do potencial do modelo. Um vizinho no Texas operava cerca de 40 unidades da marca, o que tornou o crescimento em escala algo tangível.

Em 2016, abriram a primeira loja. Lorraine estima que o investimento inicial para construção e equipamentos girou em torno de US$ 250 mil na época. Hoje, segundo ela, o custo para abrir uma nova unidade pode variar entre US$ 450 mil e US$ 500 mil, pressionado por despesas de construção e aluguel.

A decisão de concentrar unidades em uma mesma região foi estratégica. Ao longo dos anos, o casal abriu novas lojas e adquiriu unidades existentes próximas, criando densidade operacional e facilitando supervisão e logística. Recentemente, adquiriram a décima unidade e possuem carta de intenção para uma décima primeira.

