Easy Carros levanta R$ 120 milhões e ajudar pequenas locadoras de veículos a competir com as grandes

Uma das empresas de tecnologias dedicadas a dar um empurrão aos negócios de locadoras de veículos, a startup Easy Carros levantou 120 milhões de reais num Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, o FIDC, uma modalidade de investimento no qual titulares de cotas têm rendimentos atrelados a recursos advindos de uma empresa.

A emissão do FIDC foi estruturada pela Milenio Capital, gestora focada no mercado de crédito.

Os recursos vão financiar a aquisição de até 3.000 veículos por parte de pequenas e médias locadoras.

O que está por trás do FIDC

A aquisição de carros é, atualmente, um dos maiores gargalos para concorrentes de menor porte conseguirem competir com grandes como Localiza, Unidas e Movida.

Tradicionalmente, as locadoras de veículos permanecem com carros por entre 12 e 24 meses. Após esse período, os automóveis costumam ser vendidos para financiar a renovação da frota.

A falta de componentes, reflexo da desorganização das cadeias de suprimentos globais após a covid-19, e a consequente queda na produção de veículos e alta no preço, atrapalha planos de expansão das locadoras.

Para elas financiarem seus carros, por meio de uma modalidade de crédito antes restrita a grandes players, mas mantendo a sua operação (ou seja sem precisar vender seus seminovos para financiar a compra da nova frota), a ideia é a Easy Carros emitir Notas Comerciais em nome das locadoras — elas, por sua vez, viram devedoras do FIDC.

Os contratos de locação com os clientes finais — motoristas a passeio ou autônomos a serviço de aplicativos de mobilidade como Uber e 99 — serão cedidos em garantia a esses empréstimos. Assim, a ideia é cobrir as obrigações das Notas Comerciais pelos fluxos financeiros das locadoras.

“Nosso intuito é ajudar a impulsionar o mercado de aluguel de carros, aumentando o fôlego das pequenas e médias locadoras, trazendo maior previsibilidade de receitas e, potencialmente, fomentando um setor que gera emprego e renda para muitas pessoas, o de motoristas por aplicativos", diz Gustavo Ahrends, sócio da Milenio Capital.

"O crédito sustentável é uma nova tendência e queremos levar este business a um outro patamar, ajudando-os a obter o funding necessário para impulsionar esse novo segmento."

Como é o modelo de negócio da Easy Carros

Fundada em São Paulo, a Easy Carros tem à frente da operação Fernando Saddi, um dos pioneiros do venture capital no Brasil.

Antes de passar para o outro lado do balcão, o do empreendedor, Saddi foi uma das mentes da operação brasileira da incubadora e venture builder alemã Rocket Internet.

Por lá, foi um dos CEOs do marketplace de artigos de moda e design Airu.

Em paralelo à Easy Carros, Saddi também é um dos partners da MAR Ventures, fundo de VC focado em negócios com blockchain, computação quântica e inteligência artificial.

A Easy Carros nasceu em 2015 como um plataforma para locadoras com dezenas ou poucas centenas de veículos pudessem mostrar sua frota a potenciais clientes online.

A ideia para o negócio veio da própria experiência de Saddi com a indústria auto — a família dele tem concessionárias de veículos na Grande São Paulo.

"A indústria automobilística passa por uma transformação profunda com o carro deixando de ser um bem e virando um serviço", diz ele.

"Queremos ajudar as pequenas locadoras de veículos a conseguirem competir com as grandes e serem agentes de transformação do setor."

Atualmente, apenas 1% da frota mundial é de veículos de serviço por assinatura — algo entre 450.000 e 500.000 veículos —, mas essa fatia pode chegar a 20% nos próximos anos.

Em sete anos, o software da Easy Carros agregou módulos online — a locadora pode comprar o pacote completo, num esquema one-stop-shop, ou consumir um ou outro produto.

Quais são os serviços da Easy Carros

Hoje, as frentes de negócio da Easy Carros com as locadoras de veículos são as seguintes:

Gestão de reservas de automóveis

Controle de contratos de locação

Serviço de manutenção dos veículos

Plataforma de gestão financeira

Atualmente são mais de 500 clientes com uma frota somada de 200.000 veículos cadastrados.

“Nosso objetivo é entregar às pequenas e médias locadoras melhores condições de negócio para que elas tenham mais competitividade e, assim, possam crescer. Nossa missão é democratizar o acesso às soluções antes restritas aos grandes players do segmento, oferecendo novas oportunidades de crédito e a expansão dos modelos de negócios das locadoras", diz Saddi.

"Ajudá-las a atuar no mercado de assinatura com segurança e previsibilidade, atendendo demandas crescentes por veículos faz parte da nossa missão.”

Quanto a Easy Carros movimenta

O Brasil é um terreno fértil para o negócio da Easy Carros pela pulverização do mercado. Aqui, as três maiores do setor têm cerca de 40% do mercado. Na Europa, as cinco maiores têm 90%; nos Estados Unidos, as líderes têm 97%.

Ao contrário de países desenvolvidos, onde o turista em busca de liberdade de circulação nas férias domina o setor, no Brasil a demanda de motoristas de aplicativo costuma ter um peso relevante — 20% das vendas fechadas pelas locadoras cadastradas na Easy Carros são para esse mercado.

Em 2022, a plataforma da Easy Carros deve movimentar 1,5 bilhão de reais em GMV, indicador para o valor total de mercadorias vendidas em um e-commerce. É uma alta anual de 40%.

Antes do FDIC, a Easy Carros já havia levantado 35 milhões de reais em aportes semente, série A e B. Entre os fundos investidores estão Yellow Ventures, de Patrick Sigrist (fundador do iFood).

