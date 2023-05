Dia Mundial do Livro: 12 executivos indicam obras essenciais para sua carreira

No próximo domingo, 23 de abril, é celebrado o Dia Mundial do Livro. E, apesar do Brasil ser conhecido por um país de não-leitores, desde a pandemia o mercado editorial tem registrado crescimento. Em 2022, foram vendidos 58,61 milhões de livros no país, um aumento de 2,98% em relação a 2021, segundo uma pesquisa realizada pela Nielsen Bookscan.

Quando surgiu o Dia Mundial do Livro?

Em 1995, durante a 28º Conferência Geral, a Organização das Nações Unidas para Edução, Ciência e Cultura (Unesco), escolheu o dia 23 de abril como data de comemoração do Dia Mundial do Livro.

A escolha não foi por acaso. Isso porque três grandes autores da literatura mundial William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de La Vega faleceram neste dia.

Pensando nisso, EXAME pediu que executivas de grandes empresas do Brasil abrissem suas bibliotecas e indicassem livros que mudaram sua carreira e os auxiliaram a conquistar novos objetivos. Veja a seguir:

1. Carolina Nucci, Chief Marketing Officer and Partner e sócia na weme

Livro: Dare to Lead: Brave Work. Tough Conversations. Whole Hearts, de Brené Brown

“Esse livro me marca até hoje. Gosto muito da Brene Brown como um todo, pois ela conseguiu me ajudar a entender que vulnerabilidade é sinal de força, não de fraqueza. Em Dare to Lead, ela traz essa visão para o papel da liderança.. Entendi, por meio desse, livro que minha visão mais humanizada de liderança não só é possível, como se mostra necessária.. Mais do que controlar tudo, temos de saber usar alinhamento e a conexão como caminho para dar mais confiança. Crescemos com o papel e a responsabilidade de enxergar e impulsionar o melhor das pessoas.”

2. Amanda Graciano, sócia e líder de inovação corporativa da Fisher.

Livro: O jogo infinito, de Simon Sinek.

“É um livro que fala muito sobre legado e como uma pessoa na liderança precisa cuidar dos seus liderados, dos impactos que a sua carreira tem nas das outras pessoas”.

3. Anália Brum, head of Legal da Justos.

Livro: Reinventando as Organizações, de Frederic Laloux

“Até então, acostumada com estruturas bastante hierarquizadas, Reinventando as Organizações foi um divisor de águas em minha carreira. O livro propõe uma mudança de paradigma dos modelos organizacionais, capaz de revolucionar o ambiente de trabalho, por meio de princípios e processos baseados em autogestão, integralidade e propósito evolutivo”.

4. Paula Raimo, CMO e sócia do Casar.com

Livro: The hard thing about hard things, de Ben Horowitz

"Fui presenteada com este livro pelo Fábio Camillo (Co-founder e CEO do Casar.com). É um livro valioso para desmistificar todo o romantismo criado sobre empreender e o mundo das startups. A obra mostra as dificuldades de dirigir uma empresa, desconstrói as vulnerabilidades e medos dos empreendedores, por exemplo, como superar os desafios se algo der errado - o que é inevitável-, e traz dicas de como motivar o time, manter foco, entre outros os ensinamentos"

5. Marianna Costa, economista-chefe da TC

Livro: As consequências econômicas da paz, de John Maynard Keynes.

"Escrito como crítica ao Tratado de Versalhes, no qual Keynes expõe sua preocupação de que as cláusulas levariam a economia da Alemanha a ser incapaz de se recuperar e a Europa a uma crise, a obra é um incrível ensaio sobre Política. O livro me orientou no estudo sobre as relações políticas, os sistemas de alianças entre nações, em particular quando imersos em disputas de poder. Interessante crítica à forma e intensidade do conjunto de cláusulas impostas ao perdedor da guerra que, de tão duras, são contraprodutivas para todas as nações"

6. Luciana Precaro, diretora de Consórcios Sinqia

Livro: O livro das virtudes, William J. Bennett

"Gosto de livros físicos, para poder grifar e marcar as páginas que podem ser revisitadas. Esse livro, em especial, tem muitas marcas. Ao longo dos 30 anos em que o revisito, sempre descubro uma reflexão atualizada. Com simplicidade, a obra apresenta cartas recheadas de delicadeza e até humor em forma de fábulas, poemas, lendas e relatos biográficos com grandes virtudes, como disciplina, compaixão, responsabilidade, amizade, trabalho, coragem, perseverança, honestidade, lealdade, fé etc. Esse livro marcou minha vida, porque trouxe os preceitos do bem e que consigo aplicá-los em todos os papéis da minha vida, entre eles o de mãe, amiga, filha, diretora, mulher, parceira e conselheira. Ele consegue trazer luz ao que deve ser exercitado constantemente e nos faz olhar em várias direções."

7. Ana Abreu, COO da WeClever

Livro: O jeito Disney de encantar os clientes, da Disney Institute

"Nós buscamos diariamente proporcionar conversas hiper-personalizadas e experiências "Uau". O livro “O jeito Disney de encantar os clientes" foi bastante importante nesta jornada, pois me inspirou a realizar atendimentos mais próximos e acolhedores. Recomendo muito a leitura àqueles que desejam atender melhor as pessoas que compram seus produtos e serviços"

8. Amanda Pinto, fundadora, N.OVO Plant Based

Livro: Os Segredos das Empreendedoras de Sucesso, vários autores

“A leitura sempre fez parte da minha vida profissional. Beber de boas fontes fez uma grande diferença ao longo da minha vida profissional e buscar embasamento na literatura para certas tomadas de decisões com certeza me fez mais confiante. Poderia recomendar dezenas de livros, mas nada mais justo que recomendar aquele do qual eu faço parte: Os Segredos das Empreendedoras de Sucesso, da editora Gregory. Na obra, divido o espaço com outras mulheres incríveis que também contam sobre sua trajetória, altos e baixos em suas carreiras e como superaram os momentos de dificuldade sem desistir até alcançarem seus objetivos. Uma leitura fácil e, sem dúvidas, um livro muito inspirador.”

9. Aricia Figueiredo, Head de Comunicação e Marketing da Fênix DTVM



Livro: Empatia Assertiva: Como Ser Um Líder Incisivo Sem Perder a Humanidade, de Kim Scott.

“Esse livro fala sobre como ser um gestor que exerce empatia de forma assertiva, confrontando as pessoas nas situações necessárias, mas sempre se importando com elas. É um livro importante para líderes de organizações mais horizontais e humanas”.

10. Henrique Marquezi, Diretor de Relação com Investidores da Locaweb Company

Livro: Garra - O Poder da Paixão e da Perseverança, de Angela Duckworth.

"Um antigo gestor que me recomendou esse livro e sempre que posso recomendo a leitura. O livro mostra que a paixão, a garra e a perseverança são elementos essenciais para todas as atividades que fazemos e são determinantes para alcançarmos o sucesso, acima, inclusive, de inteligência e de talento. Ao longo do livro, por meio de exemplos como os estudos na escola de cadetes da Academia Militar de Westpoint e com jogadores profissionais de golfe, a autora apresenta conselhos sobre como desenvolver a garra em si mesmo e motivar o desenvolvimento em outras pessoas, incluindo o estabelecimento de metas claras e desafiadoras, a prática deliberada e a busca da orientação e feedbacks".

11. Guilherme Barreiro, Diretor da Nextios e KingHost

Livro: Correr, do médico Drauzio Varella.

"Para qualquer pessoa do mundo corporativo que, como eu, tem algum esporte como paixão ou hobby. Correr é um livro onde o Drauzio Varella, médico conhecido, conta sua experiência nas diversas maratonas que participou e como o desafio é físico mas também muito mental. Vale demais num mundo onde é necessário cada vez mais resiliência",diz.

12. Rodrigo Ricco, CEO da Octadesk

Livro: The Power of Full Engagement, de Tony Schwartz

"O livro defende que quando o estresse é percebido como um desafio, ele pode ajudar a aumentar o foco, motivação e energia. Isso pode ajudar as pessoas a performar melhor, alcançarem seus objetivos e melhorarem suas vidas. Além disso, os autores propõem que o estresse pode ser visto como um sinal de crescimento e quando as pessoas conseguem gerenciar o estresse de forma saudável, ele pode levar a um aumento da resiliência, adaptabilidade e crescimento pessoal. Um dos melhores livros que li sobre o tema."



