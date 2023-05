Dia Internacional do Livro: 4 indicações de leitura para quem quer abrir o próprio negócio

Qual é o seu livro favorito? Ou melhor, qual foi a sua leitura mais transformadora? Através de boas leituras é possível acessar uma nova realidade ou ponto de vista em algumas centenas de páginas. Existem publicações incríveis sobre os mais variados temas.

Neste 23 de abril, Dia Internacional do Livro, reunimos as indicações de livros de empresários e executivos com ensinamentos sobre carreira, aprimoramento pessoal e profissional para quem quer começar a empreender. Confira:

Você é O que Você Faz

Autor: Ben Horowitz

Indicado por: Bruno Semenzato, CEO do Private Equity SMZTO

“O Ben é um dos fundadores da A16Z, uma das maiores gestoras de venture capital do mundo. Ele é hoje um dos maiores investidores de tecnologia. Segundo Ben, cultura é algo que você constrói a partir das suas atitudes e não a partir do que você fala.”

Satisfação Garantida

Autor: Tony Hsieh

Indicado por: Marcelo Cherto, fundador da Cherto Consultoria

“Satisfação Garantida, de Tony Hsieh, fundador da Zappos, é um dos melhores livros que já li até hoje. Muitas dicas de como diferenciar qualquer produto por meio de um atendimento com foco no cliente. Outra indicação é O mito do empreendedor, de Michael E. Gerber. Um livro gostoso, fácil de ler, no qual ele explica por que todo negócio deveria ser estruturado como a unida de-piloto de uma rede de 1.000 franquias.”

Measure What Matters (Avalie o que importa)

Autor: John Doerr

Indicado por: Silvio de Azevedo Pereira Junior, CEO da Pharbox

“Para mim, o livro foi como uma bússola. Me ensinou como manter minha equipe cada vez mais focada no projeto, focada em resultados. Na Pharbox ensinamos nossos colaboradores a gastarem o tempo com o que realmente importa, como diz no título do livro. Quando entendemos isso, passamos a ter reuniões mais objetivas, e-mails mais precisos e processos mais rápidos. Isso tira a empresa do comodismo e nos ensina a não perder tempo com o que não interessa.

Quando conseguimos implantar nossas metas, as pessoas se movem pelos seus objetivos, pois estão focadas no projeto como um todo. Assim, a organização atinge seu objetivo mais rápido.”

Lições de um empresário rebelde

Autor: Yvon Chouinard

Indicado por: Matheus Marcondes, fundador da Smile University

“O livro é fantástico. Conta a história da marca Patagonia, com muitas lições para empreendedores – assim como o autor ensinou diversos conceitos para seu filho. O criador da marca, Yvon, escalava montanhas, e suas roupas rasgavam demais. Então, ele resolveu criar roupas que durassem para sempre. Foi isso o que mais me marcou no livro. O livro ensina quais decisões você deve tomar quando cria uma roupa que vai durar para sempre, quais são as escolhas de tecido, quais são as escolhas de funcionários, quais são as decisões estratégicas que você deve tomar na sua empresa. Todas essas perguntas também vieram na minha cabeça quando resolvi empreender. E, agora, levo para meus dentistas: quais as decisões você vai tomar para um sorriso durar para sempre no seu paciente?”