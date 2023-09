De olho no mercado de cartão presente corporativo, InComm faz nova aquisição no Brasil

Como recompensar equipes que batem metas e manter os funcionários engajados? Essa é a proposta de valor da Incentivale, que há 11 anos conecta empresas com gift cards de grandes varejistas, tudo isso pensado dentro de uma estratégia de valorização dos funcionários.

Com mais de 15 mil empresas cadastradas em sua base, a companhia cresceu de forma consistente nos últimos anos, muito por conta do isolamento social causado pela pandemia de covid-19. "O cartão presente foi uma solução na pandemia para as empresas queriam se fazer presentes no dia a dia dos funcionários mesmo com o home office. ”, diz o fundador Renato Rosconi.

Os cartões presente mais procurados hoje em dia são de restaurantes e de plataformas de delivery.

De olho no crescimento do mercado de cartões presente B2C, a americana InComm Payments, especializada em tecnologia de pagamentos, fez a aquisição da empresa brasileira para se consolidar como líder de mercado. O valor da operação não foi divulgado.

A estratégia da InComm no Brasil

A ideia é oferecer um serviço mais completo para empresas e pessoas físicas. A Incomm atua de forma expressiva no mercado de gift cards B2B. A estratégia de crescimento da companhia americana no Brasil envolve a aquisição de empresas para garantir uma penetração mais rápida no mercado local.

Em 2020, a InComm fez a aquisição da startup brasileira Todo. A multinacional especializada em tecnologia de pagamentos passou a contar com soluções omnichannel para agregar o processamento dos cartões presentes e listas de presentes ligadas às lojas físicas e online dos varejistas, como Riachuelo, Centauro, Outback e Arezzo.

No Brasil, a InComm Todo já está presente em 6 mil lojas físicas, como supermercados, farmácias e lojas de conveniência, além de 150 mil pontos de venda de redes de recarga de celular e sete marketplaces.

O seu principal produto é cartão presente multimarcas Zift Card. Com valores entre R$ 10 e R$ 1.000, o consumidor pode usufruir dos créditos da maneira que preferir e escolher as marcas que desejar em diversas categorias como decoração, moda e alimentação.

Com a aquisição da Incentivale, o objetivo é disseminar o produto no mundo corporativo.

"Temos um bom relacionamento com varejistas e grandes empresas em busca de gift cards. Com a aquisição, nós vamos desenvolver, vender e distribuir cartões presente de forma mais completa", diz Ricardo Olivieri, country manager da InComm no Brasil.

O potencial de crescimento no mercado brasileiro é enorme. Segundo a pesquisa da Global Gift Card Survey, a indústria de cartões presente deve movimentar US$ 221 bilhões até 2024. Considerando apenas o Brasil, em 2021, foram movimentados aproximadamente R$ 4 bilhões em vendas.

“Muitos varejistas já nos procuravam querendo criar um cartão presente próprio. Agora vamos poder atender isso com a InComm”, completa Rosconi.

Outras empresas do setor também estão de olho no cartão presente corporativo. A americana Blackhawk Network, que atua no Brasil desde 2011, desenvolveu seu primeiro cartão multimarcas no final do ano passado, quando ingressou no mercado B2C. Para este ano, a expectativa é que a empresa movimente um volume de R$ 3 bilhões no país.