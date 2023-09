Com fundo Crescera, grupo da Sorridents quer triplicar de tamanho em cinco anos

O setor de saúde, beleza e bem-estar está entre os que mais cresceram no mercado de franquias nos últimos anos. No último ano, o segmento faturou 47,4 bilhões de reais, crescimento de 21,5%, de acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

O Grupo Salus vem explorando o segmento de odontologia, beleza e oftalmologia há 28 anos — mais da metade desse período no mercado de franquias. Com mais de 950 unidades e quatro marcas franqueadas, entre elas Sorridents e Giolaser, a rede faturou 800 milhões em 2022.

Neste ano, o Grupo Salus vendeu uma fatia do negócio para o fundo de private equity Crescera Capital. A sinergia entre as partes ocorreu pelo interesse mútuo nos setores de saúde e bem-estar.

Como foi a negociação

A busca por fundos de private equity começou no final de 2021. Com maior volatilidade do mercado e crédito mais caro, os sócios Carla Sarni e Cleber Soares decidiram que era a hora de buscar um investidor para alavancar o crescimento das marcas e levar a governança do negócio para outro patamar.

O fundo de private equity escolhido foi a Crescera Capital. Com 6 bilhões de reais sob gestão, o fundo comprou 27% do negócio via aumento de capital. O valor da operação não foi divulgado.

"Queremos crescer de forma estruturada e fazer o negócio alcançar a perenidade. Nossa expectativa é triplicar de tamanho em cinco anos", diz Cleber Soares.

A Sorridents é a principal marca do Grupo Salus. A rede de clínicas odontológicas voltada para o público C e D conta com mais de 500 unidades e deve continuar sendo a principal aposta do grupo nos próximos anos.

"A filosofia do Grupo Salus, que traz atendimento de qualidade, sem perder o foco na acessibilidade, está em linha com o que a Crescera acredita ser uma grande receita de sucesso", diz Priscila Rodrigues, sócia da Crescera.

Os planos de expansão

O fundo entrou de fato no negócio no início de agosto. A expectativa é estruturar o crescimento como boa parte do mercado de franquias tem feito: novas unidades em cidades do interior para ganhar capilaridade. Porém, o número de aberturas previsto para 2024 ainda não foi definido.

Entre as regiões, o Centro-Oeste, que tem ganhando destaque pelo bom desempenho do agronegócio, deve estar na primeira fase da expansão das quatro marcas: Sorridents, Giolaser, Amo Vacinas e Olhar Certo.

As regiões Norte e Nordeste, que ainda não contam com grande número de unidades do grupo, também estão no plano de expansão.