Dasa faz aquisição de rede de oncologia por R$ 750 milhões

A rede de laboratórios e hospitais Dasa quer expandir sua atuação em serviços de oncologia. Para isso, a empresa anunciou a compra da rede de oncologia Amo por 750 milhões de reais.

Fundada em 1994, a Amo tem forte presença na Bahia, principalmente na capital Salvador. A clínica também tem unidades em Aracaju e Natal. São também mais de 500 médicos de especialidades distintas.

Em nota enviada à Exame, a empresa afirma que a aquisição é motivada porque as duas empresas vem construindo, ao longo dos anos, um modelo de ecossistema "baseado na integração do cuidado."

A aquisição é a terceira realizada pela companhia no Nordeste em 2021. Em março, a empresa anunciou a aquisição do Hospital São Domingos (HSD), sediado em São Luís, Maranhão, e, em junho, integrou-se ao Hospital da Bahia, unidade de alta complexidade em Salvador (BA). A Dasa informa que todos os negócios ainda estão sujeitos à aprovação dos órgãos regulatórios.