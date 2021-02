Danone gera renda para profissionais de educação física e aumenta vendas

A marca de iogurtes YoPro, da fabricante de alimentos Danone, viu nos profissionais de educação física uma oportunidade de ficar mais próxima dos consumidores, inclusive transformando esses profissionais em vendedores dos produtos, oferecendo para eles uma renda extra em tempos de pandemia da covid-19 e fechamento das academias.

Tudo começou quando, em abril, a YoPro começou o programa Academia 24h, que recrutou 670 profissionais de educação física para disponibilizarem aulas on-line no perfil do YouTube da marca. “Eram pessoas que estavam paradas e passaram a gravar para a YoPro. Garantimos o pagamento dos profissionais inscritos e a oportunidade de promover uma aula online de qualidade em diferentes modalidades esportivas”, diz Mariana Dutra, gerente de marcas da Danone.

O projeto evoluiu e em dezembro a marca ofereceu para esses profissionais a oportunidade de vender os produtos de forma simples. Para isso, basta passar por rápidos treinamentos online de mais ou menos 10 minutos, oferecer os produtos aos clientes, gerar um código e enviar o link do e-commerce. A logística é feita pela Danone e o vendedor ganha uma comissão de 15%, além de outros descontos e promoções que são renovadas mensalmente.

Uma das profissionais de educação física que aderiu aos programas foi a Mônica Bertollo, que nos primeiros meses de pandemia chegou a perder 70% do seu faturamento e terminou o ano com um faturamento maior do que havia começado.

“As aulas online me deram visibilidade e os alunos passaram a me chamar também para aulas em academias nos condomínios, quando reabertas. Além disso, a venda dos produtos e uma renda extra fácil de conseguir já que só preciso enviar os links para o cliente”, afirma. Na promoção de YoPro de janeiro, quem vendesse 48 unidades de produtos ainda teria para si seis meses em itens da marca.

“Sabemos que o modelo de compra no período da pandemia mudou e as pessoas querem comprar de forma segura e cômoda. Assim, ninguém melhor do que os educadores físicos para conhecer a rotina dos alunos, e tornar a venda mais próxima e personalizada”, diz Dutra.

De janeiro para dezembro as vendas de YoPro dentro do programa aumentaram 168% e o número de vendedores cresceu 62%. “Estamos no começo e aprimorando os serviços, mas já vimos que será positivo e que continuará mesmo com o retorno das academias”, afirma Dutra.

Como participar

Inicialmente o foco são os profissionais de educação física da Grande São Paulo, que já podem se inscrever no site e iniciar suas vendas. O profissional, agora parceiro de YoPRO, terá um link de loja on-line exclusivo para compartilhar com os seus contatos, não precisando se preocupar com a logística ou operação de suas vendas, e recebe 15% de comissão, além de participar de um plano de incentivo premiando os que atingirem os objetivos de cada mês.

Dentro da loja são encontradas as bebidas lácteas UHT YoPRO de 15g e 25g de proteínas, nos sabores chocolate, banana, coco com batata doce e milkshake de baunilha, que são zero lactose, zero adição de açúcares*, baixo teor de gorduras e fonte de cálcio.