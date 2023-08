Contratações nos pequenos negócios puxam economia no primeiro semestre

A construção de edifícios, o transporte rodoviário de carga e os restaurantes, juntamente com outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas lideram a lista de atividades econômicas que mais geraram empregos entre as micro e pequenas empresas no primeiro semestre de 2023. Cada uma delas somou, respectivamente, 50 mil, 32 mil e 28 mil novos postos de trabalho no período. Os dados são de levantamento conduzido pelo Sebrae com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Completam a lista os serviços combinados de escritório e apoio administrativo (22 mil), os negócios ligados ao ensino fundamental (17 mil), os empreendimentos do ramo da construção de rodovias e ferrovias (14 mil), os serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada (11 mil), as atividades de atendimento hospitalar (8 mil) e o cultivo de café (1 mil).

De janeiro e junho deste ano, as micro e pequenas empresas do setor de Serviços geraram mais de 394 mil contratações, seguidos pelas empresas de construção (147 mil), Indústria da Transformação (72 mil) e Comércio (60 mil). Nesses seis primeiros meses do ano, as micro e pequenas empresas (MPE) já criaram quase 710 mil vagas de trabalho, o que corresponde a aproximadamente 70% do total de empregos formais. O quadro se assemelha aos primeiros semestres de 2021 e 2022.

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, a tendência de números positivos na economia deve incentivar ainda mais a contratação de mão de obra por pequenos negócios, a exemplo das atividades de construção, transporte de carga e alimentação.

“Temos presenciado um aquecimento no setor de obras no Brasil e esperamos uma safra recorde de diversos produtos, segundo anunciado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São fatores que sinalizam uma continuidade na criação de postos de trabalho no país”, argumenta.

Resultado de junho

Somente em junho de 2023, o Brasil teve um saldo positivo de 157 mil novos postos de trabalho, sendo que as MPE responderam por 72% do total (113 mil). Já as médias e grandes tiveram uma participação de 13% no total de vagas (19 mil vagas). Em comparação ao mês anterior (maio), foram gerados quase 5 mil empregos a mais nas micro e pequena empresas. Já em comparação a junho de 2022, as vagas das micro e pequenas empresas representam 9 pontos percentuais a mais no geral, passando de 63% para 72% do total.

Quais atividades econômicas mais contrataram nas PMEs:

Confira abaixo a lista com as atividades econômicas que mais contrataram no acumulado do ano, nas micro e pequena empresas:

Construção edifícios (50 mil)

Transporte rodoviário de carga (32 mil)

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas (28 mil)

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (22 mil)

Ensino fundamental (17 mil)

Construção de rodovias e ferrovias (14 mil)

Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada (11 mil)

Atividades de atendimento hospitalar (8 mil)

Cultivo de café (1 mil)

