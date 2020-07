Conselho da Rumo Logística aprova incorporação de ativos

São Paulo – O conselho de administração da Rumo Logística aprovou a incorporação de seus ativos pela Rumo, produto da fusão com a América Latina Logística (ALL), em uma reorganização societária que busca segregar as atividades de transporte ferroviário das operações portuárias, de acordo com fato relevante divulgado na noite de quarta-feira.

Com um custo estimado em 200 mil reais, a incorporação visa à “simplificação da estrutura do grupo” e deve trazer ganhos de sinergias e eficiência aos negócios, diz o documento.

Ainda segundo o comunicado, a operação não resultará em qualquer diluição aos acionistas atuais da Rumo Logística, que devem receber 1.339.015.898 novas ações ordinárias da Rumo. Com isso, o capital social da Rumo passará de cerca de 5,590 bilhões para 7,015 bilhões de reais.

A incorporação e consequente extinção da Rumo Logística ainda está sujeita à aprovação pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) prevista para 19 de dezembro de 2016.