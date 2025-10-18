Conheça os líderes brasileiros homenageados em noite de gala nos EUA

A 30ª edição do BRAVO Business Awards, premiação promovida pelo Council of the Americas (COA), reuniu cerca de 300 empresários, autoridades e investidores em Miami, nos Estados Unidos, para reconhecer lideranças empresariais latino-americanas.

Criado em 1995, o BRAVO já homenageou mais de 200 líderes empresariais e é hoje uma das mais respeitadas premiações do setor privado na América Latina. A cerimônia aconteceu no dia 16 de outubro no hotel Ritz‑Carlton Coconut Grove, e consolidou o encontro como uma das principais vitrines de para reconhecer executivos da região. O evento integra o COA Symposium, que neste ano teve como tema “Impulsionando o Futuro da América Latina: Inovação, Competitividade e Integração Global.”

O Brasil teve protagonismo duplo na edição de 2025, com homenagens a Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer; e Luiz R. Vasconcelos, presidente da FedEx América Latina. Ambos foram escolhidos por suas contribuições nas áreas de transformação digital, expansão internacional e resiliência estratégica em setores altamente regulados.

O Brasil tem presença recorrente entre os premiados. “A história do BRAVO passa por empresas brasileiras. Já reconhecemos Itaú, Nubank, Inter e outras inovações locais que ganharam escala global”, afirma Maria Lourdes Teran, vice-presidente do COA em Miami e curadora da premiação.

Além dos brasileiros, o evento premiou o argentino Ariel Szarfsztejn, do Mercado Livre, como representante da “Empresa de Uma Geração”; e os guatemaltecos Juan José Gutiérrez e Felipe Bosch, da Corporación Multi Inversiones, pelo “Legado Corporativo”.

A reconfiguração da Embraer

Desde que assumiu o comando da Embraer em 2019, Francisco Gomes Neto teve que liderar com períodos críticos, como a pandemia causada pela covid-19, o colapso da negociação com a Boeing, e a necessidade de rever sua estratégia de longo prazo.

Sob sua liderança, a empresa reformulou o plano estratégico, voltou a crescer em todas as suas divisões e reconquistou o grau de investimento. O volume de pedidos atingiu recorde histórico, com presença consolidada nos segmentos de aviação comercial, executiva, defesa e mobilidade urbana.

Hoje, a Embraer também se posiciona na vanguarda da aviação sustentável, com projetos em eVTOLs (aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical), biocombustíveis e eletrificação. Gomes Neto recebeu o prêmio de Líder Transformador do Ano. “Esse reconhecimento não é pessoal; ele é coletivo. Pertence a cada colaborador que, com dedicação e talento, ajudou a transformar nossa empresa em um símbolo global de inovação e excelência”, disse.

Conectividade além das fronteiras

Com 13 anos de trajetória na FedEx, Luiz Vasconcelos tem liderado uma ofensiva de crescimento logístico que transformou a atuação da empresa nos principais corredores comerciais da América Latina. Hoje, a FedEx opera em mais de 50 países a partir de Miami, com 23 mil colaboradores na região, e o maior centro de logística refrigerada de sua rede global.

Sob sua gestão, a companhia ampliou voos de carga para Argentina, Chile, Equador, Guatemala e Honduras, além de integrar pequenas e médias empresas aos fluxos de exportação via ferramentas digitais. O executivo brasileiro recebeu o prêmio de Líder Dinâmico do Ano. “Decidimos crescer juntos. Se quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se quiser ir longe, vá acompanhado”, afirmou.

BRAVO como plataforma de influência

O Mercado Livre foi o grande homenageado da noite com o prêmio Empresa de Uma Geração, em reconhecimento aos seus 25 anos de impacto na economia digital. Fundada em 1999, a companhia transformou o e-commerce e os pagamentos digitais em países como Brasil, México e Argentina.

Em 2024, se consolidou como a empresa mais valiosa da América Latina em valor de mercado. Sua rede logística e financeira alcança mais de 1 milhão de vendedores e 150 milhões de usuários.

Juan José Gutiérrez, presidente do conselho da CMI Foods; e Felipe Bosch, presidente do conselho da CMI Capital, conglomerado familiar com sede na Guatemala, receberam o Prêmio Legado Corporativo.

Fundada há mais de um século, a companhia atua nos setores de alimentos, energia e restaurantes, emprega mais de 50 mil pessoas em 15 países e mantém marcas como a Pollo Campero, líder entre o público hispânico nos Estados Unidos, além de operações em energia renovável na América Central e no Caribe. “Este reconhecimento não é pelo que fazemos, mas por como fazemos o que fazemos”, afirmou Gutiérrez.

Para Maria Lourdes Teran, o BRAVO não só celebra resultados, como impulsiona novas referências de liderança. “Muitos premiados assumem um papel mais público depois de reconhecidos. O prêmio se torna uma chancela de responsabilidade”, diz.

Segundo Teran, o perfil dos homenageados reflete a transformação do ambiente de negócios na América Latina. Se antes o foco era o sucesso local, hoje o olhar é para o universo de oportunidades aos quais esses negócios se conectam. “A nova geração de empreendedores já nasce global. E o BRAVO mostra a eles onde é possível chegar,” conclui.