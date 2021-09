Conheça os benefícios do Canal de Denúncias externo para seus negócios

Antigamente, o Canal de Denúncias era um elemento visto pelas empresas como algo não essencial, utilizado apenas para atenuar perdas financeiras. Contudo, no cenário atual, observa-se uma aceleração na “democratização” do compliance, que tem se tornado algo fundamental na realização dos negócios, principalmente pela exigência dos governos e grandes organizações, que contratam e se relacionam somente com empresas que possuam programas de integridade.

Foi diante desta realidade que a Contato Seguro, fundada em 2008 e sediada em Porto Alegre, se consolidou rapidamente como líder neste segmento, sendo pioneira na implementação e gestão de canais de ética, que além de contribuírem com a melhoria da convivência em toda empresa, evitam os processos trabalhistas, casos de assédio e fraudes, favorecendo o aumento dos resultados financeiros.

Com a Contato Seguro, as denúncias podem ser feitas via website, aplicativo (com versões para smartphone ou tablet) ou por telefone 0800, atendidos por profissionais, 24 horas por dia, de segunda a segunda.

Anonimato garantido

Uma pergunta que todo funcionário se faz quando é preciso avaliar o próprio chefe ou o local em que trabalha é: será que o anonimato prometido pelo RH, que costuma conduzir este tipo de pesquisa interna, vai ser realmente mantido?

O Canal de Denúncias externo assegura, de forma completa, a confiabilidade que o colaborador precisa, protegendo a identidade de quem utilizá-lo.

“Nossos dados internos de mais de 1.000 clientes comprovam que o canal externo é seis vezes mais utilizado do que um canal interno”, diz Diego Galvão, sócio-diretor da Contato Seguro.

A solução ofertada pela Contato Seguro também coíbe eventuais desvios que podem drenar a lucratividade do negócio. De acordo com a Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), as organizações do mundo perdem cerca de 5% de suas receitas em razão da corrupção.

Em outras palavras, a implantação de um Canal de Denúncias externo impacta diretamente no aumento do resultado da empresa, já que melhora o clima organizacional, trazendo mais segurança para todos e oferecendo mecanismos que contribuem para a composição de uma imagem ética no mercado.

“Todo pequeno empresário acha que tem tudo sob controle em sua companhia, pois acredita que está vendo tudo, o que é impossível”, sustenta Galvão. “Nossos canais de ética permitem que o ‘olho do dono’ de fato possa enxergar tudo o que está acontecendo”, completa.

A declaração corrobora também com o dado de outra pesquisa da ACFE, que sustenta que 60% das eventuais infrações corporativas deixam de ser cometidas pelo simples fato de haver um caminho para denúncias.

Mateus Haas, Chief Technology Officer (CTO) da Contato Seguro: segurança da plataforma torna inquestionável a credibilidade das denúncias

Tecnologia e credibilidade

“Uma das grandes vantagens da nossa solução é tornar o processo muito mais simples”, explica Mateus Haas, Chief Technology Officer (CTO) da companhia, acrescentando que nenhum dado dos funcionários é compartilhado com a empresa. “A segurança da plataforma faz com que a credibilidade de cada denúncia seja inquestionável”, argumenta.

A ferramenta não serve, portanto, apenas para revelar atos escusos, como desvio de mercadorias, suborno, coação moral e discriminação. Entre outros casos, ela também serve para registrar sugestões de aprimoramento nos processos que, muitas vezes, acabam não chegando aos ouvidos dos gestores do negócio. “Com o canal, até aqueles que cometiam erros passam a ter mais cuidado com as irregularidades”, acrescenta Galvão.

Antes de implantar um novo canal de ética, a Contato Seguro presta uma espécie de consultoria completa, para entender quais são os objetivos e definir os comitês e subcomitês de ética que receberão as eventuais denúncias, reclamações e sugestões. A etapa também permite a customização dos formulários, adequados às necessidades e realidades de cada cliente.

Outro diferencial oferecido são as campanhas de comunicação, com a finalidade de apresentar a novidade para colaboradores, parceiros, fornecedores e prestadores de serviços. Para que um canal de ética funcione, afinal, é preciso que todo mundo saiba que ele existe — e que é eficiente, seguro e acessível a todos.