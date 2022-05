Conheça o sósia chinês de Elon Musk – que foi banido das redes chinesas

O bilionário Elon Musk tem um sósia chinês chamado Yilong Ma, que viralizou na internet com vídeos em que imita o magnata dono da Tesla. Porém, Ma foi banido de algumas das principais redes sociais da China nos últimos dias. A informação é do site Business Insider. Segundo a publicação, as contas de Yilong Ma nas versões chinesas do TikTok e do Twitter não estão mais ativas.

“Busquem ser úteis. Isso é muito difícil”, diz Musk a alunos no Brasil

Após pressão de Musk, conselho do Twitter dá aval à venda da empresa

A conta do sósia na Douyin, versão chinesa do TikTok, já não tem mais nenhum conteúdo. Já a conta do sósia na Weibo, plataforma chinesa semelhante ao Twitter, apresentava um comunicado de restrição de conteúdo por violação das políticas da plataforma.

Contatado pelo Business Insider, Ma disse que não recebeu explicação das plataformas sobre a suspensão de suas contas. Já a conta do sósia no TikTiok continua ativa. Lá ele atende pelo nome de Elong Musk e tem mais de 240 mil seguidores.

No perfil, Yilong Ma aparece em vídeos com carros da Tesla, falando em inglês com a ajuda de um tradutor do celular. Em um post recente, ele segura o símbolo do Twitter, um pássaro azul de papel, e diz “my bird”, em alusão à compra da rede social pelo Musk verdadeiro. Em outro post, ele diz ser “o irmão chinês de Musk”.

O sósia chinês do bilionário tornou-se conhecido em 2020, quando seus vídeos se tornaram virais. O dono da Tesla inclusive já chegou a dizer que gostaria de conhecer seu sósia chinês, se ele for de fato real.