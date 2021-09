As mudanças climáticas são, claramente, a questão determinante do nosso tempo. Estamos em um instante crucial, de virar a chave e alterar o curso das coisas com urgência. E o papel das empresas é essencial nessa corrida.

No mundo inteiro, o setor privado tem repensado suas cadeias produtivas, especialmente desde o Acordo de Paris, precificando internamente o carbono, avaliando os riscos climáticos em seus planejamentos e, inclusive, enxergando novas oportunidades de negócio.

No Brasil, nota-se uma crescente maturidade sobre o assunto, inclusive com uma adesão cada vez maior das empresas com atuação no país às principais iniciativas ambientais internacionais. Estão inscritas no programa global SBTi, por exemplo, mais de 20 importantes empresas brasileiras, como JBS, Banco do Brasil e Ambev.

Embora ainda haja um longo caminho a percorrer – sendo necessário que mais e mais companhias façam parte de alianças assim –, entender o que propõem cada uma dessas iniciativas e como elas se interligam pode ser o início da jornada. Veja na arte a seguir as principais: