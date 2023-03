Conheça as primeiras lojas próprias da Subway no Brasil

Considerada a maior cadeia de sanduíches “submarinos” do mundo com seus lanches de 30 centímetros conhecidos internacionalmente como “footlong”, a SUBWAY inaugurou recentemente as duas primeiras lojas próprias no país.

Ambas estão localizadas na rodovia dos Bandeirantes na altura de Jundiaí, no interior de São Paulo. A primeira unidade, inaugurada em dezembro do ano passado, está no quilômetro 64 sentido capital; a segunda, aberta no início de janeiro, no quilômetro 58 sentido interior.

A novidade faz parte do plano de expansão da marca no Brasil, que começou a ser implementado no ano passado pela SouthRock, parceira licenciada exclusiva da SUBWAY — e de outras marcas de alimentos e bebidas como Eataly, Starbucks e TGI Fridays no Brasil.

Antes da inauguração das duas lojas próprias, a SUBWAY operava por aqui apenas no modelo de franquias, estando a maior parte delas localizadas na região Sudeste.

“As lojas próprias chegam para complementar a oferta de lojas franqueadas e elas possuem papel fundamental para a marca uma vez que, por meio delas, conseguiremos avaliar e, possivelmente, implementar nas demais lojas novos processos operacionais e de comunicação com os nossos consumidores”, explica Willian Giudici, diretor-presidente da marca SUBWAY para o Brasil. “Nosso objetivo é tornar a experiência dos nossos consumidores cada vez melhor e mais completa.”

A estratégia vem dando certo. No ano passado, a rede bateu recorde de faturamento com crescimento de duplo dígito, superando os resultados pré-pandemia. A meta, agora, é seguir com o plano de expansão e chegar a mais de 1.700 unidades, entre lojas próprias e franquias, até o final do ano de 2023.

Os lanches preferidos

Sobre o público brasileiro, o executivo destaca o perfil do consumidor como “alguém jovem, que está em busca de uma alimentação fora do lar com qualidade, ingredientes frescos, preço acessível, e que seja rápida — especialmente por causa da rotina agitada”.

Entre os lanches que mais fazem sucesso no Brasil, estão duas opções oferecidas com exclusividade por aqui: o de frango defumado com cream cheese, e o Steak Churrasco.

“Outra curiosidade bastante presente localmente é que no Brasil o consumidor coloca mais de um molho nos sanduíches. Inclusive, é comum termos pedidos com mais de três molhos ou até todos os molhos no mesmo sanduíche”, revela Giudici.

Lançadas as primeiras lojas próprias, diz ele, a rede tem agora como desafio seguir com o processo de transformação digital. Em breve, o público terá à disposição totens de autoatendimento nas lojas, e um aplicativo, que contará com venda via delivery e programa de fidelidade. Tudo para tornar a experiência dos fãs do “footlong” mais agradável e fluida.