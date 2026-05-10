Como uma transportadora de cerveja e refrigerante virou o maior supermercado de Sergipe

Em 1982, Raymundo Juliano fundou em Sergipe a Faria Souto, uma empresa de transporte de cerveja e refrigerante que prestava serviços para a Disberj, distribuidora de bebidas do Grupo Raimundo Juliano.

A operação não tinha relação com varejo alimentar — era logística pura, movida por uma frota que cresceu rápido e chegou a 70 caminhões em 1989.

Quatro décadas depois, aquela transportadora virou o Grupo Fasouto, maior rede de varejo alimentar de Sergipe, com R$ 190 milhões de faturamento em 2025, segundo o Ranking ABRAS 2026.

O número coloca a empresa na 276ª posição nacional e à frente das outras duas redes sergipanas que aparecem entre as principais do varejo alimentar brasileiro.

Quais são os 3 maiores supermercados de Sergipe

Fasouto Faria Souto Comércio Ltda. (Lojão Fasouto): R$ 190 milhões de faturamento

R$ 190 milhões de faturamento Prado Vasconcelos Ltda.: R$ 79 milhões de faturamento

R$ 79 milhões de faturamento G.S. Supermercado Ltda.: R$ 19 milhões de faturamento

Somadas, as três redes faturaram R$ 289 milhões em 2025.

A presença reduzida reflete um mercado com forte presença de redes de fora — sobretudo do Grupo Mateus, do Maranhão, e de redes baianas e pernambucanas — que disputam o consumidor sergipano sem necessariamente terem sede no estado.

A configuração obriga as redes locais a competir no formato atacarejo, modelo híbrido entre atacado e varejo, e em lojas de bairro com mix adaptado.

O Lojão Fasouto, líder estadual, segue justamente essa lógica e mantém atuação restrita a Sergipe, uma decisão estratégica do controlador.

Da frota de caminhões ao comércio atacadista

A virada do negócio começou em 1990, quando Raymundo Juliano expandiu as atividades para o comércio atacadista de produtos em geral.

A nova frente cresceu nos anos seguintes e se consolidou como Fasouto Distribuidor, que se tornou referência no estado. A entrada no varejo veio mais tarde, com a criação do Lojão Fasouto, no formato atacarejo. A operação atende tanto comerciantes quanto consumidores finais.

Em 2020, com a morte de Raymundo Juliano, o filho Juliano César Faria Souto assumiu o comando do grupo.

A operação passou por reorganização interna sob o lema “negociar e fazer amigos”, frase que se tornou referência cultural da empresa e título do livro publicado em homenagem ao fundador. A adaptação ao varejo digital ganhou peso durante a pandemia, com o lançamento da plataforma Fasouto.com em 2022, em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro.

O Lojão Fasouto opera com cinco unidades em Sergipe — Aracaju, Estância, Lagarto, Tobias Barreto e Nossa Senhora do Socorro. O grupo emprega cerca de 400 pessoas diretamente e movimenta outras 2.000 vagas indiretas, com 50 vendedores e promotores. O Centro de Distribuição em Socorro sustenta a operação.