Como não errar na hora de definir as metas do seu negócio

Sabemos muito bem que feito é melhor do que perfeito. Caso você ainda não saiba, é preciso começar por aí.

A primeira coisa que você precisa fazer enquanto dona do seu próprio negócio é decidir aonde quer chegar e, em seguida, formular planos para caminhar até o seu destino.

Digamos que você deseja criar um novo produto e espera ter conquistado uma fatia de mercado considerável um ano após o lançamento. Que tipo de plano a ajudará a atingir seus resultados esperados?

Para chegar a um lugar específico é preciso definir metas. E você sabe a importância delas?

Por que as metas importam

Deixam sua visão mais realista;

Te levam a um propósito;

Ajudam a medir o progresso;

Ajudam as equipes saberem o que fazer;

Dão direcionamento ao seu negócio.

Para que as metas sejam eficazes, elas devem estar diretamente relacionadas a você e ao objetivo final do seu negócio. Além disso, é recomendável que elas sejam inteligentes e claras.

As metas inteligentes são específicas, mensuráveis, tangíveis, relevantes e possuem um prazo determinado para serem atingidas. As metas claras são colaborativas, delimitadas, reduzidas e ajustáveis.

Não desperdice seu trabalho! Ao gastar tempo e energia definindo metas, certifique-se que definiu a quantidade ideal. Não é possível, nem aconselhável, se concentrar em mais do que algumas poucas metas. Se o número de metas definidas for algo administrável e você se concentrar em apenas algumas, vai ser capaz de concluí-las antes de passar para as próximas.

Quando se trata de definir metas, menos é mais.

Mas como você sabe se está selecionando as metas corretas para o seu negócio? E sobre a quantidade? Estas diretrizes vão trazer as respostas para as suas perguntas.

Como definir as metas?

Se concentre em duas ou três metas;

Escolha metas relevantes;

Concentre-se na missão do seu negócio;

Revisite seus objetivos e os atualize conforme for necessário.

Tenho metas e agora?

Registre elas por escrito; Apresente e atribua as metas aos seus colaboradores (quando tiver); Reúna sua equipe para apresentá-las (mesmo que uma equipe de 2 pessoas); Acompanhe a evolução do trabalho e monitore qualquer problema.

Sabemos que gerenciar um negócio não é fácil, mas definir aonde se quer chegar é fundamental para guiar a caminhada rumo ao sucesso do seu empreendimento. E não se esqueça, cuidar de você e descansar deve ser uma meta pessoal muito importante e levada a cabo para que as demais metas sejam alcançadas.

