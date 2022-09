Por que delegar é tão importante para empreendedoras? Aqui estão três motivos

Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer, afirma a empreendedora e investidora Jessica Jackley. E é nesta linha que hoje vamos falar um pouco sobre como é importante delegar. Afinal, em algum momento da vida você já recebeu ordens e precisou executar, correto? Pois bem, chegou a hora de você dar as ordens.

Enquanto empreendedora, você precisa desenvolver habilidades em diferentes áreas. Você e seu negócio podem se beneficiar das suas habilidades analíticas, organizacionais e técnicas. Mas o que vai salvar você em momentos de desafios gerenciais será sua habilidade interpessoal.

Por que é importante delegar?

Aqui te damos alguns motivos do porquê delegar é tão importante para o bom andamento do seu negócio:

Você não pode fazer tudo o tempo todo;

Delegar é uma oportunidade para desenvolver seus funcionários;

Delegar aumenta o nível de envolvimento dos funcionários.

Afinal, é isso que todas queremos, não? Não ficarmos atoladas de tarefas diárias, sem tempo para um descanso adequado, ver nossos funcionários crescendo e se desenvolvendo, e ter um clima de comprometimento dentro da equipe, por menor que ela seja.

Mas para chegarmos lá é preciso entender como delegar. Para tanto, listamos seis dicas abaixo:

1. Comunique o que você quer que seja feito com clareza

Informe o que, para quando e o resultado que se espera obter.

2. Forneça contexto

Explique por que ela precisa ser feita e quais os possíveis desafios no meio do caminho.

3. Defina padrões de qualidade

Defina metas a serem cumpridas pela atividade.

4. Dê autonomia

Funcionários devem ter autonomia na execução de suas tarefas, a confiança é chave essencial.

5. Dê apoio

Dê o suporte necessário para que sua equipe alcance os objetivos esperados.

6. Consiga comprometimento

Reafirme suas expectativas e garanta que não restaram dúvidas com relação ao que vocês concordaram que deve ser feito.

Com o passar do tempo, delegue tarefas mais importantes à medida que sua equipe for ganhando experiência, conhecimento e confiança. Para evitar que tanto você quanto eles se percam, use cronogramas e monitore o progresso durante reuniões semanais.

Não basta delegar, é preciso delegar bem! E isso só se aprende na prática, melhorando cada vez mais sua comunicação e objetividade.

Seja a liderança que inspira e motiva sua equipe. Não tenha medo de fazer o que precisa ser feito. Delegue!

