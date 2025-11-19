Como essa empresa multiplicou sua receita por 10 com uma decisão simples de produto

Redação Exame
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 12h13.
A empresa ucraniana Preply nasceu com um objetivo ambicioso: tornar o ensino de idiomas acessível globalmente, conectando alunos a professores de diferentes partes do mundo.
Fundada em 2012 por Kirill Bigai, Dmytro Voloshyn e Serge Lukyanov, a plataforma de tutoria online levou alguns anos para conquistar o mercado internacional.
O que acelerou sua escalada foi uma decisão aparentemente simples de mudar o idioma principal da plataforma de ucraniano para inglês.
A medida, aliada a um foco em otimização digital e dados, levou a empresa a multiplicar sua receita por 10 em cinco anos e posicioná-la como uma referência global no setor de educação digital. As informações são da Inc. Magazine.
Após a mudança de idioma, a Preply reforçou seu foco em otimização para mecanismos de busca (SEO) e começou a investir em GEO (Generative Engine Optimization) — técnicas baseadas em modelos de linguagem e descoberta por IA.
Hoje, a startup conecta milhões de usuários a mais de 100 mil tutores que oferecem aulas em 90 idiomas.
A plataforma opera em 19 idiomas e conta com equipes espalhadas por Nova York, Londres, Barcelona e Kiev. A empresa também registrou um aumento de 150% no número de tutores desde 2022 e um crescimento de 50% no GMV (valor bruto de mercadorias) entre outubro de 2024 e outubro de 2025.
Um dos pilares para sustentar esse crescimento acelerado foi a decisão de manter a maior parte das operações na Ucrânia, o que garantiu controle de custos e foco operacional.
Desde o início, os fundadores priorizaram produtividade, posicionamento digital e uma experiência de usuário refinada.
Além da mudança de idioma e da estratégia de SEO, a empresa buscou rodadas de aceleração,como a participação no programa TechStars Berlin, em 2015, e apostou em tecnologia e cultura de produto como diferenciais para escalar com eficiência.
