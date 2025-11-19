Ela aumentou sua renda em 700% e revela quatro estratégias para escalar patrimônio

Em um setor onde salários altos já fazem parte do jogo, o verdadeiro diferencial está em como se usa e multiplica esse dinheiro.

Sundas Khalid, principal líder de analytics no Google, conseguiu transformar sua trajetória profissional em um caso de sucesso financeiro: ultrapassou US$ 600 mil em renda anual, combinando remuneração na empresa com uma estratégia sólida de finanças pessoais e uma fonte alternativa de receita.

A executiva, com passagens por Amazon e Google, fez crescer sua renda em mais de 700% ao longo de uma década, graças à combinação entre negociações salariais inteligentes, investimentos em renda variável e um negócio paralelo de conteúdo digital voltado para carreira e tecnologia.

A seguir, veja os quatro pilares que ela utiliza para alavancar sua renda e manter controle total sobre seu patrimônio. As informações foram retiradas de Business Insider.

Negociar salário com dados: como virar o jogo a seu favor

Em processos seletivos, Khalid evitava informar sua remuneração anterior, uma prática comum, mas que ela considerou desfavorável.

Em vez disso, passou a inverter a pergunta e queria saber qual era a média salarial da posição antes de revelar qualquer expectativa.

Ela também passou a usar ferramentas como o site levels.fyi para entender quanto outras pessoas com a mesma senioridade estavam ganhando. Assim, entrou nas negociações com embasamento real.

Quando precisava justificar pedidos de aumento, organizava seus argumentos por escrito ou ensaiava com mentores — adotando uma estratégia corporativa e analítica.

Esse tipo de postura pode ser essencial em grandes organizações: ao entender os valores de mercado e atuar com dados, o profissional de finanças passa a gerir sua própria carreira como uma empresa — com metas, benchmarks e retorno sobre investimento.

Educação financeira: o primeiro passo para multiplicar patrimônio

Mesmo com uma remuneração competitiva, Khalid reconhecia que mantinha seu dinheiro parado.

Isso mudou quando buscou livros e recursos para aprender a investir. Obras como The Simple Path to Wealth, de JL Collins, e I Will Teach You to Be Rich, de Ramit Sethi, marcaram o início dessa jornada.

Hoje, ela destina US$ 2.500 por mês diretamente para uma carteira de ações da Vanguard e mantém apenas o essencial na conta corrente. Seu foco está em construir ativos, não apenas preservar caixa, uma lógica essencial para qualquer executivo de finanças que pensa a longo prazo.

Para quem atua com dinheiro dentro das empresas, desenvolver inteligência financeira pessoal é quase uma extensão do próprio trabalho. Afinal, saber gerir milhões de terceiros não faz sentido se não houver controle dos próprios milhares.

Fonte de renda paralela: segurança além do crachá

Khalid começou a produzir conteúdo sobre carreira em tecnologia ainda em 2016, no Instagram.

O que começou como um hobby cresceu e virou um negócio — em 2024, essa frente rendeu US$ 302 mil em parcerias de marca.

Com a onda de demissões no setor de tecnologia em 2023, ficou evidente a importância dessa alternativa. Ela afirma que ter uma segunda fonte de renda oferece paz de espírito: se for desligada, já tem um plano B pronto e validado.

Em finanças corporativas, a diversificação não vale só para portfólios de investimento. Vale também para a carreira. Ter múltiplas frentes de receita é uma forma sofisticada de blindar sua trajetória contra oscilações do mercado e crises setoriais.

O que profissionais de finanças podem fazer para avançar mais rápido

Ao analisar o que diferencia os CEOs que realmente geram valor, o estudo da McKinsey deixa um recado claro para qualquer profissional de finanças corporativas: disciplina intelectual, capacidade de aprender rápido e domínio técnico são hoje vantagens competitivas decisivas. E essas competências não surgem por acaso — são construídas.

