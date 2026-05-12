Como ela faturou 8 dígitos com uma equipe que cabe em uma mesa de jantar

Enquanto a maioria dos fundadores de startups mede o sucesso pelo tamanho do escritório ou pelo número de contratações, Alex Schinasi segue a lógica inversa.

A cofundadora da Hulken, marca de bolsas utilitárias com rodas que viralizou globalmente, está prestes a atingir US$ 100 milhões em receita anual com uma equipe fixa de menos de dez pessoas.

A Hulken nasceu como um projeto paralelo "acidental" enquanto Schinasi escalava sua segunda empresa de software. O produto — uma mistura de mala de rodinhas com sacola de compras industrial — foi testado nas ruas de Nova York.

"As pessoas nos paravam na rua para perguntar onde comprar", relembra Schinasi. Esse interesse orgânico pavimentou o caminho para uma transição do mundo SaaS (software) para o CPG (bens de consumo), mantendo a mentalidade de eficiência tecnológica.

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A estratégia do "silent build": o produto antes do barulho

Diferente do ciclo tradicional de "captar investimento, lançar e depois ajustar", a Hulken utilizou o que Schinasi chama de Silent Build. Foram dois anos dedicados exclusivamente ao aperfeiçoamento do produto e da cadeia de suprimentos antes de qualquer investimento em marketing.

Foco no Unit Economics: A marca foi lucrativa desde o primeiro dia, sem depender de capital externo (bootstrap).

Criação de Categoria: A Hulken não compete com malas ou carrinhos de compra; ela criou um "intermediário" que se tornou ferramenta essencial para profissionais como maquiadores, estilistas e organizadores domésticos.

Flywheel Orgânico: Ao colocar o produto nas mãos de quem "se move pelo mundo" visivelmente, a marca gerou um ciclo de marketing boca a boca que eliminou a necessidade de uma equipe comercial interna robusta.

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