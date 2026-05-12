A estratégia de US$ 22 mil que criou uma legião de funcionários milionários no Havaí

No competitivo mercado de franquias, a maioria dos fundadores foca em otimização de cardápio ou logística de suprimentos. Eddie Flores Jr., fundador do L&L Hawaiian Barbecue, focou em um ativo intangível e impossível de replicar: a magia da palavra "havaiano".

O que começou em 1976 como um modesto investimento de US$ 22 mil — comprado originalmente como um presente para sua mãe — floresceu em um império de 235 filiais.

A chave do crescimento não foi apenas a comida, mas a transformação de funcionários em sócios-operadores, um sistema que gerou dezenas de novos milionários dentro da própria companhia.

"Não vendemos apenas comida; vendemos um sentimento. Todo mundo quer estar no Havaí", afirma Flores Jr.

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O diferencial competitivo: cultura como barreira de entrada

Flores Jr. entende que, em 2026, a autenticidade é a única defesa contra a comoditização. Estima-se que existam hoje até mil cópias de seu modelo de negócio, mas nenhuma detém a credibilidade da "fonte".

Raiz Operacional: Manter a sede e o núcleo das operações no Havaí garante que a marca não se torne uma "caricatura" de si mesma ao expandir para o continente.

Capitalismo de Stakeholders: Ao passar a propriedade de lojas para funcionários de longa data, Flores Jr. criou uma rede de operadores que não apenas gerenciam processos, mas protegem o legado.

Handshake Culture: Grande parte do crescimento inicial foi baseado em confiança e parcerias diretas, provando que sistemas de crenças compartilhados podem ser tão eficazes quanto contratos complexos.

A Passagem de Bastão: Do Instinto ao Rigor Corporativo

Um dos momentos mais críticos para qualquer fundador é a sucessão. Flores Jr. tomou a decisão estratégica de entregar o comando à sua filha, Elisia Flores.

O movimento uniu dois mundos: o faro empreendedor do pai e o rigor analítico de Elisia, ex-auditora da General Electric.

Sob a nova liderança, o L&L substituiu o "lançar dardos e ver onde colam" por sistemas de accountability e escalabilidade financeira. "Eu aprendi a ficar de boca fechada", brinca o fundador.

O resultado dessa simbiose é uma marca que mantém a alma artesanal, mas opera com a precisão de uma gigante do S&P 500.

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