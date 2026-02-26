O que dizer quando alguém é desrespeitoso com você no trabalho, segundo especialista em comunicação

Diante de um comentário desrespeitoso no trabalho, a diferença entre constrangimento e autoridade está na preparação. Quem afirma é o especialista em comunicação Michael Chad Hoeppner, fundador da GK Training.

Um comentário atravessado em uma reunião ou uma crítica em tom inadequado pode desestabilizar e a resposta só surge horas depois, quando o impacto já perdeu força. Para Hoeppner, esse atraso revela ausência de preparo específico para lidar com situações de pressão.

Ele compara a comunicação a uma habilidade atlética, quarterbacks no futebol americano, treinam arremessos fora da posição ideal para desenvolver precisão mesmo em cenários imprevisíveis.

O mesmo princípio se aplica à fala, a recomendação é criar memória corporal para sustentar postura e clareza mesmo diante de ataques pessoais. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Treinar antes da crise

O exercício sugerido parte do princípio de visualizar a cabeça como um balão de hélio e os pés como raízes profundas, ajudando a estruturar uma postura ereta e estável. A prática diária de cinco minutos consolida essa presença física.

Em seguida, o treino evolui com o uso de uma bola arremessada contra a parede, simulando imprevisibilidade, a proposta é falar enquanto reage aos diferentes ângulos e velocidades do objeto, ajustando ritmo, pausas e volume.

O objetivo é reduzir o impacto fisiológico do susto, profissionais que dominam o próprio corpo ampliam a capacidade de organizar o pensamento em tempo real.

A pausa estratégica como ferramenta de poder

Quando o comentário ofensivo ocorre, a resposta imediata nem sempre é a mais eficaz. Hoeppner propõe o uso de frases de transparência, curtas e objetivas, que garantem tempo para formular uma resposta consistente. Por exemplo:

"Preciso de um tempo para digerir o que você disse" "Seu comentário me pegou de surpresa. Vou pensar sobre isso"

A técnica evita reações impulsivas e sinaliza controle emocional. Em vez de silêncio constrangedor ou confronto precipitado, o profissional assume o comando do ritmo da conversa. Esse domínio da cadência é parte central da comunicação assertiva, competência associada a credibilidade e capacidade de influência.

Após a pausa, o passo seguinte é redirecionar o diálogo para o trabalho. Hoeppner sugere recorrer a termos ligados a processo e estratégia. Frases como “Se voltarmos ao plano que desenvolvemos”, deslocam o debate do campo pessoal para o campo técnico.

Comunicação clara é critério de desempenho não apenas estilo

Em ambientes corporativos orientados a resultado, a forma como uma ideia é apresentada influencia decisões, orçamento e prioridade.

Profissionais que estruturam argumentos com lógica, controlam a ansiedade e dominam a comunicação verbal e não verbal ampliam sua capacidade de influência e execução.

Profissionais que estruturam argumentos com lógica, controlam a ansiedade e dominam a comunicação verbal e não verbal ampliam sua capacidade de influência e execução.

