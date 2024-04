Com ‘Tinder das obras’, aquisições e franquias, Tintas MC quer faturar R$ 690 milhões

O ano de 2024 consolida os 60 anos da rede multimarcas Tintas MC. Fundada pelos irmãos Sá na capital paulista em 1964, a empresa familiar começou como uma loja de 20 metros quadrados focada em tintas automotivas na capital paulista.

De lá pra cá, o negócio escalou de forma sustentável. Com 300 lojas em operação, entre unidades próprias e franqueadas, a Tintas MC faturou R$ 530 milhões no último ano, alta de 20%.

O crescimento de dois dígitos da companhia está atrelado ao bom desempenho da rede no mercado de franquias e a aquisição de pequenas redes locais para a abertura de lojas próprias em novos estados.

"No último ano inauguramos 28 franquias. Em paralelo, abrimos lojas próprias em novos locais, como Santa Catarina. Essa é a nossa receita para uma expansão equilibrada, a abertura de lojas próprias antes da abertura de franquias", diz Renato Sá, CEO da Tintas MC.

Com 17.500 unidades, as franquias de Casa e Construção cresceram 9,8% em 2023, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Agora, a rede aposta em novas aquisições e investimento em startups que supram as necessidades do mercado. A expectativa é que a Tintas MC consiga se aproximar dos R$ 700 milhões de faturamento no ano em que celebra seus 60 anos.

Como o negócio foi criado

Fundadores da rede Tintas MC: os irmãos Amilcar Sá, Manoel Sá e Armando Sá (Tintas MC/Divulgação)

A Tintas MC foi fundada em 16 de abril de 1964, em São Paulo, por Manoel dos Santos Sá, e seus dois irmãos, Armando e Amilcar José de Sá, este último atuante na empresa até hoje e pai de Renato e Flávia.

Em 2015, a Tintas MC passou a integrar o Grupo Aliar, que também conta com uma distribuidora focada em pequenas e médias empresas em São Paulo e uma exportadora de materiais de construção. Ambas foram criadas por Renato Sá quando ele ficou alguns anos fora da empresa familiar.

No mesmo período a empresa decidiu apostar em expansão por meio de uma rede de franquia. Com isso, aumentou consideravelmente o número de lojas espalhadas pelo país. De 40, foram para 230. Além das franquias, também compraram redes e lojas regionais em estados como Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Hoje, é uma das grandes empresas de venda de tinta. Está nos estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Bahia, Rondônia, Tocantins, Rio de Janeiro e Ceará. A marca tem 100 lojas próprias e 130 franquias.

A expectativa é fazer novas aquisições em Santa Catarina, Bahia e São Paulo, além de abrir novas unidades franqueadas. Ao todo, a MC Tintas quer terminar o ano com 300 lojas em operação.

Quais são as principais apostas da Tintas MC

No ano passado, a MC Tintas anunciou a criação de sua marca própria de tintas. Lançada em agosto, a empresa espera que a nova frente de negócio represente até 30% do faturamento da companhia.

Essa não é a primeira vez que a empresa decide criar sua própria marca de tintas. Nos anos 1980, teve até Pelé envolvido no lançamento da marca de tintas próprias da varejista paulistana.

“São momentos diferentes”, diz Sá.“Hoje temos contratos de longo prazo e parceria de cinco anos com a Sherwin-Williams, multinacional norte-americana e uma das maiores produtoras de tintas", diz o CEO.

Investimento em startups

Em busca de soluções inovadoras para dores do mercado de tintas, o Grupo Aliar criou o fundo de investimento Alitech, cuja missão é fazer aportes em construtechs. Ao todo, R$ 4 milhões já foram investidos no fundo.

Em pouco mais de um ano de operação, a startup Toc Toc tem facilitado a contratação de pintores e compra de materiais. Assim como o Tinder, o aplicativo dá 'match' entre consumidores e pintores e produtos.

"No Toc Toc é possível contratar um serviço de pintura, fazer o orçamento e receber produtos sem precisar sair de casa. É uma ótima forma de organizar a gestão da obra", explica Renato Sá.

Uma iniciativa semelhante foi desenvolvida pela marca de tintas Suvinil. A vantagem da startup nesse caso é que eles trabalham com diversas marcas de tintas e ofertam a venda de acessórios no aplicativo.

Em seu primeiro ano de operação, o Toc Toc atendeu a capital paulista e tem 400 profissionais cadastrados, sendo 22% mulheres. O faturamento no período foi de R$ 500.000. Em 2024, a expectativa é atender todo o Estado de São Paulo, crescer 40% e chegar a R$ 700.000.

Empresa faz parte do ranking Negócios em Expansão

A Tintas MC foi uma das selecionadas do ranking EXAME Negócios em Expansão 2023, levantamento da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), com suporte técnico da PwC Brasil.

A empresa ficou na 24ª colocação na categoria de 150 a 300 milhões de reais, com um crescimento de receita líquida de 16,89%. Em 2021, a receita líquida com franquias foi de R$ 189 milhões. Em 2022, subiu para R$ 220,9 milhões. Os resultados vieram a público num evento para mais de 400 convidados em São Paulo.

As inscrições para a edição 2024 estão abertas. O ranking é uma forma de reconhecer os negócios e celebrar o empreendedorismo no país. Com gestões eficientes, análise de oportunidade, novas estratégias e um bom jogo de cintura, os executivos no comando desses negócios conseguiram avançar no mercado.