Com Eric Ries, festival Startup Summit, em Florianópolis, espera 40.000 pessoas a partir de quarta

Florianópolis sedia a partir desta quarta-feira, 23, a sexta edição do Startup Summit, um evento para celebrar as empresas de tecnologia que mudaram a cara da capital catarinense nos últimos anos.

A cidade é, talvez, o lugar no Brasil que mais soube estimular a abertura de empresas de tecnologia. E, também, que mais se beneficiou do efeito delas para a economia.

Em pouco mais de duas décadas, Florianópolis saiu do zero para virar referência no tema. Hoje, as mais de 900 startups da cidade representam 14% do PIB local, uma densidade superior a de metrópoles como São Paulo.

A capital catarinense serviu de berço para negócios promissores como a plataforma de marketing digital RD Station, vendida à Totvs em 2021 por 1,8 bilhão de reais.

O Brasil tem ficado no radar de grandes eventos para startups em 2023. Em março, Porto Alegre sediou pela segunda vez uma edição do South Summit, evento criado em Madri há onze anos.

Em maio, foi a vez do Rio de Janeiro receber o Web Summit, um festival de startups iniciado em Dublin em 2009 e realizado em Lisboa nos últimos oito anos.

O que esperar do Startup Summit

Ao contrário dos demais, o Startup Summit foi concebido em Florianópolis – e não há planos para sair da capital catarinense.

Resultado de uma parceria entre a Acate, a associação catarinense das empresas de tecnologia, a Acif, a associação comercial e industrial de Florianópolis, e o Sebrae, o Startup Summit terá 200 palestrantes sobre 21 grandes temas ao longo de três dias de programação. É a maior edição até agora.

Em 2023, a expectativa dos organizadores do Startup Summit é reunir 40.000 pessoas, boa parte delas dona de negócios de tecnologia ou em vias de abrir uma empresa.

Ao menos 10.000 pessoas devem circular na versão física do evento, num espaço de eventos na região central de Florianópolis. Os ingressos para estão esgotados desde julho, de acordo com a organização.

Há também uma programação online e gratuita. A expectativa é de uma audiência de 30.000 pessoas.

Quem está na programação

A programação deste ano traz novidades. A começar por convidados internacionais. Uma das atrações é Eric Ries, criador do movimento lean startup e autor do best-seller do The New York Times "A Startup Enxuta", que preconiza o desenvolvimento de negócios com geração de valor aos clientes ao mesmo tempo em que diminuem custos, recursos e tempo.

O evento ainda traz outros palestrantes internacionais:

Deborah Perry Piscione, especialista em processos de inovação e autora do livro Secrets of Silicon Valley focado no ecossistema californiano

Tim Ash, criador da SiteTuners, agência com foco em conversão de vendas e autor dos livros Landing Page Optimization e Unleash Your Primal Brain.

Também são destaques da edição:

André Street, CEO e fundador da Stone;

Daniel Moczydlower, atual CEO e presidente da Embraer-X;

Juliano Tubino, vice-presidente da Totvs e CEO da RD Station

Rachel Maia, CEO da RM Consulting e presidente do conselho administrativo da ONU no Brasil

Pela primeira vez, o evento traz, também, mais de 850 startups selecionadas para participarem de uma feira gratuita de modo a criar um ambiente propício para conexões, oportunidades de negócios e compartilhamento de conhecimentos.

Além disso, representantes de 90 grandes empresas vão dar as caras no evento, também em busca de conexões com startups promissoras.