Com crédito e digitalização, empresas transformam o corretor de imóveis

Comprar e vender um imóvel está mais digital que nunca. Com o crescimento do mercado imobiliário, avançam também plataformas digitais e marketplaces de imóveis. Ao digitalizar grande parte do trabalho do corretor – do anúncio de um imóvel em grandes portais à análise de crédito do cliente – essas plataformas se preparam para oferecer ainda mais serviços e inteligência de dados.

A startup paranaense Arbo Imóveis, por exemplo, está presente em 220 cidades no Brasil, além de ter imóveis no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Este ano, a empresa triplicou o número de imóveis para 32.000 anúncios e dobrou o número de corretores cadastrados, para cerca de 900.

A Arbo oferece sua tecnologia para imobiliárias e incorporadoras e ajuda corretores a encontrarem o cliente ideal para seus imóveis. No lugar de ser um concorrente para plataformas como Zap Imóveis, a Arbo é uma parceira. Com sua tecnologia, ela leva os anúncios das imobiliárias a diversos marketplaces, aumentando a exposição dos imóveis.

Munida dos dados dos clientes, a Arbo consegue entender que tipo de imóvel cada consumidor busca e oferecer as opções mais adequadas. O sistema também avalia os corretores com base no tempo de resposta a um cliente, para manter apenas os melhores profissionais na plataforma. Também faz anúncios em Google Ads e no Instagram, entre outras mídias. Assim que um consumidor em potencial entra em contato com o anúncio, a Arbo busca um corretor disponível para o atendimento ser o mais rápido possível. Todo esse investimento em marketing sai do bolso da própria Arbo, já que as imobiliárias não costumam ter essa verba.

Recentemente, a startup recebeu investimento da Domo Invest e do Grupo Anjo, formado pela Target Ventures, CS Participações e M2 Participações, em transação de mais de 20 milhões de reais. Esse aporte irá contribuir para a consolidação e o crescimento da marca em mercados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo, além de ingressar em outros estados. Mais de metade da carteira está na cidade de São Paulo, onde chegou há cinco meses.

A ideia também é integrar cada vez mais serviços e funcionalidades em sua plataforma. Um dos serviços embutidos é a cotação de crédito para o cliente que, em um só lugar, consegue cotar o financiamento em diversas instituições financeiras. “As imobiliárias precisam de um meio digital para que os imóveis sejam mais disponíveis para os clientes”, diz Manoel Gonçalves, fundador e presidente da Arbo Imóveis.

Home equity

O contato mais direto com corretores e proprietários de imóveis também deve impulsionar o Kenlo, um recém-criado marketplace de imóveis da Ingaia, plataforma de tecnologia e serviços voltada para imobiliarias. A empresa acaba de lançar um fundo de Home Equity de 400 milhões de reais. Esse tipo de crédito é um dos mais baratos no mercado ao usar um carro ou casa como garantia. Com experiência de tomada de empréstimo totalmente digital, a empresa tem capacidade para firmar até 500 contratos por mês.

De acordo com pesquisas feitas pelo Kenlo, 75% dos proprietários de imóveis ainda não conhecem essa modalidade de crédito. O Brasil ainda tem uma carteira tímida de home equity, de cerca de 11 bilhões de reais contratados, segundo dados divulgados pelo Banco Central. Mas o próprio BC já afirmou que essa modalidade de empréstimo tem potencial para alcançar 500 bilhões de reais nos próximos anos.

Esse produto financeiro vem de uma parceria do Kenlo com a Jive Asset Management, empresa de investimentos com 7 bilhões de reais gerenciados em operações de crédito, ativos imobiliários e ativos judiciais. Com 10 anos de atuação forte no mercado imobiliário desde sua criação, a Jive desenvolveu uma inteligência de precificação de imóveis. A ideia é unir esses dados do mercado imobiliário à grande base de corretores do Kenlo para oferecer ainda outros serviços financeiros, como o fundo de home equity.

Atualmente há 41.000 corretores cadastrados na plataforma que se conectam cerca de quatro horas todos os dias. Esses milhares de corretores serão os distribuidores desses produtos para os proprietários de imóveis. Para Mickaël Israël Malka, fundador e presidente do Kenlo, os corretores são parte central do processo de compra e venda de imóveis, já que conhecem a região e o proprietário de imóveis.

O Kenlo também oferece serviços e tecnologia para corretores e imobiliárias pequenas, com até 300 corretores. O foco é nos apartamentos usados, um segmento muito mais pulverizado que o de imóveis novos, vendidos pelas construtoras e incorporadoras. A empresa também faz com que os anúncios das imobiliárias chegue a grandes plataformas como Zap Imóveis, OLX e outros. São 7.200 sites das imobiliárias, que recebem ao total cerca de 8 milhões de visitantes únicos todos os meses. “Somando todas as nossas imobiliárias, temos o dobro dos imóveis do Quinto Andar e a mesma audiência do Zap Imóveis”, diz José Eduardo Andrade, cofundador do Kenlo.