De hobby a negócio milionário: aos 50 anos, enfermeiro fatura US$ 117 mil por mês com costura Mike O’Dell mostra como princípios de finanças corporativas podem transformar um hobby em fonte de receita milionária — mesmo com dedicação de apenas um dia por semana

Legit Kits: enfermeiro transforma hobby em empresa com faturamento mensal de US$ 117 mil (Instgram/Legit Kits)