Chega de teoria: veja, na prática, como criar um negócio do zero utilizando ferramentas de IA

De acordo com a edição mais recente do relatório da Global Entrepreneurship Monitor (GEM), divulgado no ano passado pelo Sebrae e pela Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe), seis em cada dez brasileiros têm o sonho de abrir o próprio negócio. O número é o recorde da série histórica da pesquisa, que é realizada anualmente há 23 anos no país.

Ainda assim, não há como negar que o processo de começar uma empresa do zero é bastante desafiador. Estudar a concorrência, conhecer seu público-alvo, planejar uma estratégia de marketing e precificar adequadamente o serviço ou produto ofertados são apenas alguns dos pontos que merecem atenção especial durante o processo de abertura de uma empresa – e que costumam gerar as dúvidas e inseguranças em empreendedores de primeira viagem.

A boa notícia é que, com o avanço sem precedentes da tecnologia, todos esses processos tendem a ser simplificados. E se você duvida, saiba que já existem exemplos reais de pessoas que abriram empresas contando apenas com o apoio da inteligência artificial. E que lucraram muito com isso.

Veja aqui como utilizar as ferramentas de IA para impulsionar a sua jornada no empreendedorismo!

Pensando nisso, e reforçando a sua missão de fomentar o empreendedorismo brasileiro, a EXAME apresenta, na próxima quarta-feira, 28 de fevereiro, uma live inédita sobre Como abrir seu negócio utilizando Inteligência Artificial .

Totalmente gratuito, o encontro será conduzido por Miguel Lannes Fernandes, especialista em IA e coordenador do MBA de Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME, que promete revelar o passo a passo prático para quem deseja criar um negócio o zero utilizando apenas ferramentas de inteligência artificial , como Chat GPT, Gemini, Brainstorm.io e outras.

Para ter acesso à sala de transmissão do treinamento gratuitamente, os interessados devem realizar sua inscrição na página oficial do projeto clicando aqui .

Não perca essa oportunidade: inscreva-se agora e aprenda, na prática, como você pode se beneficiar das ferramentas de IA mais modernas do mercado na sua empresa