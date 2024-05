ChatGPT para finanças: veja 6 truques secretos de inteligência artificial para análises financeiras

Quando executivos precisam lidar com as finanças, com frequência se deparam com tarefas complexas. E não há nenhuma surpresa nisso. Além do extremo cuidado necessário para trabalhar com um ativo tão valioso para as empresas – o dinheiro –, realizar análises financeiras demanda um conhecimento especializado que muitas vezes falta aos profissionais de áreas não financeiras.

Felizmente, a tecnologia pode ser uma verdadeira aliada nesse cenário. Ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, da OpenAI, estão revolucionando a maneira como as finanças corporativas são conduzidas. Sua capacidade de processar grandes volumes de dados, identificar padrões históricos e gerar insights precisos facilita o planejamento financeiro, a avaliação de riscos e a antecipação de tendências. Para os profissionais, além de trazer economia de tempo, aumenta a precisão das análises, permitindo aos executivos tomadas de decisões mais informadas e estratégicas. Assista gratuitamente às 4 aulas introdutórias do MBA em Finanças Corporativas da EXAME e receba um certificado de participação exclusivo De olho nisso, elencamos seis comandos do ChatGPT, que podem ser secretos para alguns, mas capazes de melhorar e simplificar processos. Lembre-se que as informações fornecidas por ferramentas de inteligência artificial devem ser checadas sempre, visto que suas respostas estão sujeitas a erros. 6 truques secretos de IA para análises financeiras

1. Previsão de tendências

Antecipar movimentos vale ouro quando o assunto é finanças. E o ChatGPT pode utilizar dados históricos para identificar padrões e prever tendências de mercado. Esse comando pode ser útil para executivos que desejam tomar decisões mais assertivas, com base em padrões históricos e eventos atuais.

Como pedir isso ao Chat? "Baseado em dados históricos e considerando tendências econômicas, poderia discorrer sobre fatores que podem influenciar as tendências de preços das ações da empresa XYZ nos próximos três meses?".

2. Avaliação de risco associado

O ChatGPT pode avaliar fatores de risco associados a investimentos. Ele vai levar em consideração variáveis econômicas, setoriais e de mercado. Essa informação é valiosa para profissionais que precisam determinar o risco associado a investir em uma empresa em um mercado volátil, por exemplo.

Como pedir isso ao Chat? "Avalie os riscos associados ao investimento na empresa XYZ, considerando o ambiente econômico atual e tendências do setor."

3. Analisar o impacto de notícias

Quem lida com o orçamento (não importa se de forma pontual ou intensa), precisa saber o que acontece no mundo. Afinal, um pequeno acontecimento pode prejudicar uma empresa. Com o ChatGPT, é possível avaliar o impacto de eventos externos e como eles podem afetar os preços de ativos.

Como pedir isso ao Chat? "Analise o impacto das recentes notícias sobre o setor XYZ e como isso pode afetar as ações da empresa XYZ."

4. Planejamento orçamentário

Criar orçamentos é um processo complexo, mas que pode ser facilitado com ajuda do ChatGPT. A ferramenta consegue criar orçamentos detalhados (prevendo receitas e despesas futuros) com base em dados históricos e metas financeiras. Para profissionais que precisam elaborar orçamentos para multiplos produtos, essa pode ser uma ótima recomendação.

Como pedir isso ao Chat? "Ajude a criar um orçamento anual para nossa empresa, prevendo receitas e despesas para cada linha de produto."

5. Realizar benchmarking

Saber o que outras empresas fazem pode ser valioso para reajustar rotas e melhorar processos. Para isso, o ChatGPT pode comparar o desempenho financeiro de uma empresa com seus concorrentes do setor.

Como pedir isso ao Chat? "Realize um benchmarking da empresa XYZ em comparação aos seus principais concorrentes no setor."

6. Melhorar a gestão de fluxo de caixa

O ChatGPT pode ajudar a monitorar e gerenciar o fluxo de caixa com recomendações de estratégias para melhorar processos, identificar períodos de baixa liquidez e sugerir medidas para garantir um fluxo de caixa positivo.

Como pedir isso ao Chat? "Ajude a monitorar o fluxo de caixa e sugira estratégias para melhorar a liquidez, especialmente durante períodos de baixa."

