Celso Filho, da Cosan, e família morrem na queda de bimotor em Piracicaba

Entre as vítimas do acidente do bimotor na manhã desta terça-feira em Piracicaba estavam o empresário Celso Silveira Mello Filho, sócio acionista da Cosan, do ramo sucroalcooleiro.

Ele estava com a família na aeronave King Air 360. Celso era acionista da empresa e irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, Rubens Ometto Silveira Mello. Também estavam no avião a esposa de Celso, Maria Luiza Meneghel, seus três filhos, Celso, Fernando e Camila, o piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo. Todos os ocupantes morreram.

A ocorrência foi informada pelo Corpo de Bombeiros às 9 horas.

A Cosan foi fundada em 1936 na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, com a fundação de sua primeira fábrica para moagem de cana-de-açúcar. A partir da década de 1980, expandiu a atuação com a aquisição de várias fábricas no estado como a liderança de Rubens Ometto

. A empresa cultiva, coleta e processa a cana-de-açúcar, principal matéria-prima utilizada na produção de açúcar e etanol.

Hoje, o grupo tem cinco verticais principais de atuação. A mais recente anunciada foi a entrada no setor de mineração.

As outras frentes de negócios tradicionais da empresa são a operação da Raízen (joint venture com a Shell no setor sucroalcooleiro, energético e de distribuição de combustíveis), a Compass (gás e energia), a Moove (lubrificantes) e a Rumo (operadora logística com base ferroviária).

O grupo é um dos maiores grupos industriais do país, com cerca de 100 bilhões de reais em receitas anualizadas.