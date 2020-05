Carros populares: confira os 5 modelos mais vendidos em 2020

A pandemia do novo coronavírus veio para frustrar os planos das montadoras de obter, neste ano, um crescimento próximo de 10% das vendas. Somente em abril, os emplacamentos despencaram 77%.

Mesmo assim, as marcas disputam cada fatia do mercado, especialmente em um dos segmentos de maior volume, o de modelos de entrada, conhecidos como “carros populares”.

Segundo a classificação da Fenabrave, associação que reúne as concessionárias, de janeiro até abril a Fiat registrou dois modelos no ranking dos cinco carros de entrada mais vendidos do país, mas as concorrentes Renault e Volkswagen encabeçam a lista.

Confira abaixo os populares mais vendidos no ano:

5º – Toyota Etios

Modelo de entrada da Toyota está entre os mais vendidos até abril.

4º – Fiat Uno

Mesmo depois de tantos anos, o Fiat Uno continua entre os populares mais vendidos do país.

3º – Fiat Mobi

O pequeno Mobi é um notável entre os populares mais vendidos do mercado brasileiro.

2º – Renault Kwid

Desde o seu lançamento, o Renault Kwid caiu no gosto do brasileiro.

1º – Volkswagen Gol

O Gol figurou na liderança total do mercado brasileiro por 27 anos consecutivos. Mesmo após perder esse posto, o modelo da Volks continua bem posicionado.