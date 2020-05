O principal executivo da Fiat Chrysler no Brasil disse nesta quinta-feira que as vendas de automóveis no maior mercado da América do Sul caíram entre 70% e 75% até agora em maio devido à crise do coronavírus, ante um ano atrás.

Tal resultado está alinhado com as vendas de automóveis no Brasil em abril, que caíram 76% em relação a um ano atrás, no primeiro mês completo de bloqueios por coronavírus.