Carrefour Brasil elege Marco de Oliveira como presidente do Atacadão

O Carrefour Brasil informou nesta sexta-feira que seu conselho de administração elegeu Marco Aparecido de Oliveira como presidente da unidade Atacadão.

Marco atua no Grupo Carrefour Brasil desde 1991, sendo os últimos 14 anos no Atacadão. O executivo liderou o projeto de aquisição da rede pelo Carrefour entre 2006 e 2007, assumindo na sequência como controller financeiro da unidade de negócios, e no ano seguinte como diretor vice-presidente de Finanças (CFO) do Atacadão. Em 2019, foi anunciado como diretor vice-presidente Operacional Geral (COO), como parte de um planejamento estruturado de sucessão do então CEO, Roberto Müssnich.

Marco seguirá com a agenda estratégica do Atacadão, que engloba a expansão da rede, o fortalecimento do seu e-commerce, a digitalização e a adaptação do negócio em função das mudanças de mercado.