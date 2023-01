Carol Paiffer é a 1ª mulher a reunir 1 milhão de pessoas em evento de educação financeira em 2023

O ano já começou acelerado para Carol Paiffer, fundadora da Atom e Shark no programa Shark tank Brasil.

O Brasil vive um momento de incertezas na economia. As taxas de juros subiram para patamares de 2015, alcançando 13,75%, as empresas começaram a cortar empregos e investimentos e um clima sombrio começou a se instalar.

“As pessoas não podem mais viver dependentes de uma única fonte de renda”, diz Carol Paiffer.

No Brasil, apenas 1,5% das pessoas tem uma segunda fonte de renda, revela a pesquisa realizada pela Atom. Já nos Estados Unidos esse numero saltou de 2% em 2008 para quase 44% em 2020.

Segundo a pesquisa, ter outra fonte de renda traz mais tranquilidade em situações de emergências, ajuda algumas pessoas a quitarem dívidas de forma mais rápida e garante rendimento o ano inteiro. Principalmente quando essa segunda renda é proveniente da internet, permitindo que seja feita através de um computador ou celular e acesso à internet – O que significa que pode ser feita de qualquer lugar e dispensa o uso de um ambiente corporativo!

Em uma entrevista exclusiva, que aconteceu ao vivo no instagram da Carol Paiffer, uma das suas alunas, a Lidiane, mãe de três filhos e ajudante de lavandaria, revela que está fazendo R$300 por dia somente com uma fonte de renda extra que aprendeu com a Carol Paiffer.

No seu trabalho CLT, ela recebe uma diária de R$42 reais, ou seja, esses R$300 reais que ela faz por dia, representa 7x mais do que ela recebe por diária como CLT.

Você pode conferir esse depoimento completo durante as aulas da Semana de Retomada, que começou dia 9 de janeiro, clique no link abaixo e assista à aula agora!

A modernização do mundo trouxe ferramentas e alternativas que melhoram a vida das pessoas e o acesso à informação tem ajudado nessa disseminação. Impactado principalmente pela pandemia, o trabalho remoto virou uma realidade e oportunidade para que as pessoas possam conhecer outras alternativas. Muitas profissões foram descobertas e com isso uma racionalização das pessoas em busca por liberdade, melhor remuneração e lifestyle.

“O mundo está mudando rápido e se modernizando e aquela ideia da pessoa trabalhar em um único emprego, com uma remuneração mediana que gera insegurança está chegando ao fim” relata Carol Paiffer.

No Brasil o segmento de trabalho online cresceu vertiginosamente nos últimos 18 meses pós-pandemia e tem sido cada vez mais inclusivo e pode ter uma remuneração muito acima da média com grande liberdade de horário e local para trabalhar.

Seguindo o propósito de transformar vidas, a Shark do programa Shark Tank Brasil, Carol Paiffer conseguiu reunir simultaneamente para o evento, online e gratuito, chamado da semana da retomada mais de 1 milhão de pessoas.

“Eu quero retribuir para o mundo um pouquinho do que conquistei e esse evento é para mostrar para as pessoas as oportunidades que tive o privilégio de descobrir há 17 anos. Na era da informação, do acesso à internet, é um absurdo que as pessoas não tenham acesso a esse conhecimento. Vamos transformar a vida de 0,5% da população brasileira nesse evento e com certeza elas vão influenciar outras pessoas e uma grande corrente do bem se formará. Meu proposito é transformar vidas e dar acessibilidade para as pessoas.”

Ainda dá tempo de conseguir o seu ingresso gratuitamente para a Semana da Retomada. Mas atenção! Por ser um evento totalmente online e gratuito, ele não ficará disponível por muito tempo.

