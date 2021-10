Carnaval de SP está confirmado para 2022: veja preços e programação

E não é que realmente teremos carnaval em 2022? Tanto que os ingressos para desfiles das escolas de samba de São Paulo já têm data para serem vendidos: às 12h do dia 20 de outubro. Os valores partem de 90 reais para arquibancada e, inicialmente, as entradas serão comercializadas apenas nas bilheterias virtuais da Liga-SP, da plataforma Eventim e da agência ALK Live Entertainment.

Veja a programação das escolas de samba no carnaval de São Paulo

Grupo especial

Sexta-feira (25 de fevereiro)

Acadêmicos do Tucuruvi

Colorado do Brás

Mancha Verde

Tom Maior

Unidos de Vila Maria

Acadêmicos do Tatuapé

Dragões da Real

Sábado (26 de fevereiro)

Vai-Vai

Gaviões da Fiel

Mocidade Alegre

Águia de Ouro

Barroca Zona Sul

Rosas de Ouro

Império de Casa Verde

Grupo de acesso 1

Domingo (27 de fevereiro)

Morro da Casa Verde

Camisa Verde e Branco

Mocidade Unida da Mooca

Independente Tricolor

Estrela do Terceiro Milênio

X-9 Paulistana

Leandro de Itaquera

Pérola Negra

Segunda-feira (28 de fevereiro)

Brinco da Marquesa

Camisa 12

Uirapuru da Mooca

Primeira da Cidade Líder

Unidos de Santa Bárbara

Torcida Jovem

Nenê de Vila Matilde

Unidos do Peruche

Imperador do Ipiranga

Amizade Zona Leste

Tradição Albertinense

Dom Bosco de Itaquera

Todos os preparativos para a próxima edição do carnaval foram autorizados pela prefeitura de São Paulo no dia 15 de setembro deste ano, após estudos de viabilidade do evento, ainda que a realização esteja condicionada ao andamento da imunização na capital paulista, assim como pela autorização dos órgãos de saúde pública e à adequação aos protocolos sanitários vigentes no momento.

Pela programação oficial do carnaval de São Paulo, o sambódromo do Anhembi receberá os desfiles por quatro dias consecutivos, entre 25 e 28 de fevereiro. No fim de semana seguinte, em 5 de março, será a vez do tradicional Desfile das Campeãs. Vale lembrar que, além desse evento, a cidade pretende receber até 15 milhões de pessoas durante a celebração (que incluem 500 blocos de rua).

Quanto custam as entradas?

Todos os valores de ingressos poderão ser consultados diretamente nas plataformas de vendas e há até opções oferecidas a 10 reais para os desfiles do Grupo de Acesso – enquanto os camarotes têm valores de até 32.500 reais para os dias do Grupo Especial. Também está prevista a abertura de bilheteria física, ainda que somente em janeiro de 2022, caso haja disponibilidade das entradas.