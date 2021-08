Camil compra Santa Amália por R$ 260 mi e entra no segmento de massas

A Camil anunciou nesta segunda-feira que assinou contrato para aquisição da companhia de massas Santa Amália, por 260 milhões de reais, marcando sua entrada no segmento, conforme fato relevante.

Segundo o comunicado, com a transação, a Camil assumirá o endividamento da Santa Amália da ordem de 150 milhões de reais.

"A complementariedade geográfica, com liderança em região com potencial de crescimento para as categorias atuais da Camil e seu posicionamento com potencial de crescimento nacional, reforça a estratégia da companhia de aquisições", disse a compradora.

A Camil ainda afirmou que a Santa Amália possui liderança no Estado de Minas Gerais (MG), com marcas de destaque na categoria de massas e um portfólio completo de marcas premium.