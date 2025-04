Caldeira, de Porto Alegre, quer preparar 40 mil jovens do Brasil inteiro para a nova economia

Em tempos de inteligência artificial, a demanda por profissionais qualificados nas áreas de tecnologia, dados e programação cresce exponencialmente.

Só que o mercado ainda enfrenta um grande desafio: a escassez de jovens com as habilidades necessárias para suprir essa necessidade.

Para mudar esse cenário e formar talentos para a nova economia, o Instituto Caldeira, um dos maiores hubs de inovação do Brasil, lança mais uma edição do programa Geração Caldeira, com o objetivo de expandir seu alcance e impactar 40 mil jovens em 2025.

O que é o Geração Caldeira

Com foco em alunos e ex-alunos da rede pública de ensino, o Geração Caldeira oferece capacitação gratuita nas áreas mais demandadas pelo mercado de tecnologia, como inteligência artificial, dados, programação e marketing digital.

Ao longo dos anos, o programa tem se destacado como uma plataforma para inserir jovens no mercado de trabalho e prepará-los para as carreiras do futuro.

Nesta edição, o Instituto Caldeira ampliou sua meta e pretende aumentar a quantidade de participantes da fase online, passando de 10 mil para 40 mil jovens em todo o Brasil.

A iniciativa é um reflexo do desejo de democratizar o acesso à formação em tecnologia, proporcionando oportunidades para quem tem acesso limitado a esse tipo de capacitação.

O programa inclui não apenas formações técnicas, mas também desenvolvimento de habilidades comportamentais, preparando os jovens para os desafios do mercado de trabalho.

Além disso, o Geração Caldeira também oferece bolsas mensais de R$ 4 mil para os 200 alunos selecionados para a fase presencial, totalizando R$ 800 mil em bolsas.

O programa, realizado no hub em Porto Alegre, ainda conta com certificações de grandes empresas de tecnologia como AWS, Google, Microsoft e Oracle, tornando-se um trampolim para oportunidades de emprego no setor.

A história do Instituto Caldeira

Fundado em 2019 por 42 grandes empresas do estado, como Banrisul, Sicredi e Renner, o Instituto Caldeira ocupa um espaço de 22 mil metros quadrados no Quarto Distrito, uma antiga zona industrial no norte de Porto Alegre que, nos últimos anos, virou um dos principais redutos de startups na capital gaúcha.

O hub é um ponto de convergência entre startups, empresas e universidades, promovendo a inovação e a transformação digital no Rio Grande do Sul.

Desde sua criação, o Caldeira tem desempenhado um papel fundamental na aceleração de novas empresas, impulsionando o ecossistema local de tecnologia.

O instituto conecta mais de 480 empresas, sendo que 130 delas possuem operações físicas no local, consolidando-se como um dos maiores centros de inovação do Brasil.

Além do Geração Caldeira, o instituto organiza mais de 450 atividades anuais, como eventos, programas de aceleração de startups e missões nacionais e internacionais.

Também integra iniciativas como o "Conecta", que aproxima grandes empresas e startups para resolver desafios de negócios por meio de inovação aberta.

"Com o Instituto Caldeira, estamos não apenas fomentando a inovação, mas criando um ambiente que conecta grandes empresas com startups, universidades e o poder público, formando um ecossistema de transformação digital", explica Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira.

South Summit

O Instituto Caldeira também é um dos principais apoiadores do South Summit, um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo da América Latina, que conecta startups e grandes empresas e que está sendo realizado em Porto Alegre entre os dias 9 e 11 de abril.

Além disso, o Caldeira é reconhecido internacionalmente como membro da IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation), o que coloca o Rio Grande do Sul no mapa global da inovação.

Com isso, o instituto contribui não apenas para o ecossistema local, mas também para o desenvolvimento de talentos e soluções que atendem a demandas globais.

Com o objetivo de fortalecer a conexão entre os jovens e o mercado de trabalho, o Geração Caldeira segue como um dos principais programas educacionais do Instituto.

Na edição de 2025, além da nova trilha focada em Inteligência Artificial e Dados, o programa aposta em um formato contínuo de capacitação.

Jovens que participarem da fase online terão acesso a conteúdos exclusivos durante todo o ano, por meio de uma plataforma educacional no WhatsApp, com microlearning facilitado para o aprendizado.

"Queremos que o Geração Caldeira seja mais do que uma formação técnica. Ele é uma plataforma para inserir esses jovens no mercado de trabalho da nova economia, ao mesmo tempo em que promovemos uma verdadeira transformação digital na vida deles", afirma Valério.