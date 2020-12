C&A quer chegar ao futuro da moda com a ajuda de sete startups

A C&A se uniu a sete startups para acelerar sua transformação digital, resolver problemas de seus canais digitais e criar uma cultura de inovação interna. A companhia de varejo de moda criou novas soluções de vendas, ferramentas para monitorar o clima interno e inteligências para entender o que a consumidora pensa – e oferecer as melhores roupas de maneira personalizada. Mais do que solucionar problemas pontuais, no entanto, o objetivo das parcerias é impulsionar a transformação digital e a cultura de inovação da C&A.

Antes de iniciar o projeto, a companhia elencou alguns de seus principais desafios e problemas, como melhorar a experiência omnichannel, conhecer melhor os consumidores e automatizar certos processos internos. “Levantamos essas questões com a alta liderança, os executivos mais seniores estavam envolvidos no projeto”, diz Alexandre Costa, gerente de Projetos da C&A Brasil. Por meio das startups, a ideia era encontrar soluções rápidas e escaláveis para esses problemas.

“Quando uma empresa se conecta a uma startup que já tem uma solução existente, ganha muito tempo nessa inovação. É muito mais ágil do que desenvolver internamente”, diz Ilana Nasser, diretora de engajamento da Endeavor.

A Endeavor foi a responsável por selecionar as startups para cada problema. A ajuda da entidade de apoio ao empreendedorismo foi importante para entender quais empresas estavam maduras o suficiente para oferecer essas soluções de maneira escalável – ou seja, não adianta uma solução funcionar apenas para um projeto piloto de poucas lojas, mas precisa ser usada nas quase 290 lojas da empresa pelo Brasil.

Além de uma página na internet para recolher inscrições, a Endeavor também fez uma busca ativa por startups, em conversas com mentores ou fundos de investimentos que pudessem trazer uma indicação. 192 startups foram analisadas, 45 apresentadas, 30 chegaram ao primeiro comitê e 15 se apresentaram em uma banca final para a diretoria. A C&A realizou uma parceria para um projeto temporário com sete dessas empresas, já firmou contratos permanentes com três delas e espera firmar mais um contrato em breve.

Mais do que resolver um problema, a ideia era que essas startups ajudassem a mudar a cultura interna da varejista. Por isso, uma das preocupações era integrar as startups às áreas de negócios da empresa. Cada empresa ganhou um conector e um patrocinador, este um executivo de alto escalão da C&A. “As startups trouxeram uma oxigenação na cultura, uma nova forma de atuar e resolver os problemas”, diz Costa.

Confira abaixo as sete startups selecionadas e os problemas que elas ajudaram a resolver.

Looks personalizados por um robô

Por meio da parceria com a Catwalk, a C&A lançou sua primeira Assistente Virtual. Com inteligência artificial, a assistente recomenda produtos específicos com base nos gostos de cada cliente, trazendo mais informações sobre as preferências e jornada de compra das mulheres brasileiras em seu e-commerce. O objetivo é ajudar a consumidora a montar looks, encontrar peças similares em cores e tamanhos, informar detalhes do produto, como o tipo de tecido e modelagem, e até tirar dúvidas e dar dicas de moda e estilo. A iniciativa, ainda em fase piloto, está disponível neste momento para produtos do Mindse7, laboratório de inovação da marca.

Venda por streaming

Diante do desafio da C&A de se aproximar das consumidoras em um cenário de isolamento social, em conjunto com a Winnin, a C&A criou o programa “Tudo Combinado”, uma venda por streaming apresentada pelas atrizes Fernanda Souza, Fernanda Rodrigues e Giovana Lancelotti. Na semana de estreia do programa, em meados de setembro deste ano, o Tudo Combinado foi o vídeo com maior número de views e engajamento no YouTube da C&A no último ano.

Marketing regional

Quando as lojas fecharam e os vendedores precisaram encontrar uma maneira de manter as vendas dos produtos, a C&A e a Bornlogic transformaram os associados de lojas em produtores de conteúdo da marca por meio da plataforma “Gerentes Digitais”. A proposta é descentralizar o marketing e personalizar a produção de materiais regionais, com o apoio de uma ferramenta para acompanhamento e controle de qualidade dos anúncios. Em dois meses, foram mais de 700 conteúdos produzidos para uma página web, que engajaram mais de 400 mil pessoas e levaram a mais de 20 mil cliques para o Whatsapp.

Bem estar do funcionário e informações internas

A C&A selecionou a Pulses para acompanhar melhor a percepção de clima na empresa. a startup tem como missão ajudar a área de recursos humanos das empresas com pesquisas de clima organizacional e engajamento. Por meio dessa colaboração, quase 40 mil dúvidas foram respondidas e mais de três mil feedbacks foram enviados.

Com a Revex, a companhia faz a gestão das escalas de trabalho de forma mais ágil e assertiva. O tempo médio de montagem de escala passou de 1h30 para cerca de 10 minutos, o que trouxe ganhos de produtividade para as lideranças em loja. A Looqbox trabalha para disponibilizar uma ferramenta que simplifica e massifica o uso de informações nas empresas. A grande quantidade de relatórios a serem circulados internamente era um desafio, solucionado por essa startup.

Opinião da consumidora importa

Com o apoio da Harmo, startup que integra gestão de reputação online e pesquisas, a C&A passou a contar com a tecnologia para acompanhar os reviews onlines realizados pelas consumidoras. Ao todo, a Harmo analisou mais de 32.078 avaliações realizadas nas redes sociais da marca de janeiro a agosto deste ano.