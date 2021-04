C&A começa a testar entregas no mesmo dia, com bicicletas e patinete

A C&A Brasil quer tentar deixar suas entregas de delivery mais sustentáveis. A marca vai utilizar bicicletas e patinetes elétricos, meios de transporte que não emitem gases de efeito estufa em uma loja que será inaugurada na zona sul do Rio de Janeiro.

Em parceria com uma consultoria focada em inovações de mobilidade, a companhia inicia o projeto piloto para entregas de produtos no entorno da loja no Shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro (RJ), que será inaugurada nesta quinta-feira, dia 29 de abril.

Com a iniciativa, a empresa acrescenta mais opções de modais de transporte para a operação de Ship From Store, que utiliza o estoque da loja para a entrega de compras realizadas no e-commerce da marca via site e aplicativo.

Inicialmente, de 10 a 20 bicicletas e patinetes estarão a postos para realizar até 600 entregas por dia.

A quantidade de entregadores será ajustada de acordo com o raio de atuação da loja e eventual aumento no volume de pedidos para possibilitar entregas no mesmo dia ou no máximo dia seguinte.

O piloto iniciará com um raio de entregas de até dois quilômetros, abrangendo os bairros ao entorno da unidade C&A Shopping Rio Sul, como por exemplo Botafogo, Urca e Copacabana. A previsão é de, a médio prazo, expandir o raio de entregas para até 10 quilômetros.

A cidade do Rio de Janeiro já é uma das praças no Brasil em que a C&A faz a maior parte das entregas no prazo de até dois dias, para as compras no e-commerce.

Este resultado é proporcionado graças ao Ship From Store – modalidade logística que transforma as unidades em mini-centros de distribuição ao utilizar o estoque da loja para atender os pedidos realizados via site ou aplicativo.

Segundo a C&A, a iniciativa também compõe seus investimentos em sustentabilidade. No começo deste ano, a marca anunciou a construção de duas usinas solares para o abastecimento de 11 lojas da varejista.

Já na parte de produtos, a empresa fez a segunda coleção-cápsula de Jeans Com Menos Água. Com redução média de 80% de água no processo de lavanderia, passando a utilizar no processo de lavanderia 7,4 litros de água por peça, ao invés dos 48,8 litros usados anteriormente.

