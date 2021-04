Com pandemia, Multiplan faz promoção de Dia das Mães pelo celular

Pela segunda vez seguida, umas das datas mais importantes para o varejo, o Dia das Mães, será comemorado durante a pandemia de covid-19. E o digital foi a solução encontrada pela Multiplan para manter as tradicionais promoções do período e evitar filas e aglomerações nos balcões de atendimentos dos shoppings.

Até 9 de maio, todos os 18 shoppings administrados pela companhia terão promoções especiais dentro da campanha "É presente, é amor, é agora". As notas fiscais de compras acima de um determinado valor determinado podem ser trocadas por presentes e cupons para participar de sorteios. O regulamento varia para cada shopping. Mas neste ano, a inscrição para participar será totalmente digital, e o aplicativo Multi será o meio oficial para cadastrar as notas fiscais.

As compras realizadas pelo Multi também entram na promoção e, até 2 de maio, os clientes que comprarem pelo aplicativo devem receber seus pedidos no mesmo dia e podem contar com a ajuda de um personal shopper, que auxiliará o cliente caso o produto desejado não seja encontrado no catálogo do app. Durante todo o período da campanha, serão mantidas as medidas de segurança adotadas desde a reabertura dos shoppings.

Mídia

Além da promoção, a Multiplan lança também o filme publicitário da campanha, que reforça a importância de se comemorar o hoje e de manter-se presente. Com estética inspirada em challenges do TikTok, com muita cor e movimento, o vídeo será veiculado nos meios digitais da Multiplan e de seus shoppings.

"Além de uma data importante para o varejo, o Dia das Mães é uma comemoração para celebrar o amor. Pensamos em uma campanha alegre, que aproxime mães de seus filhos e mostre também a importância de viver o agora", afirma Rodrigo Peres, co-head de Marketing, Inovação e Negócios Digitais (MIND) da Multiplan.

