BYD ultrapassa LG e se torna segunda maior fornecedora de baterias para veículos elétricos do mundo

Um relatório divulgado pela principal consultoria sul-coreana, SNE Research, em 3 de maio, mostrou que a empresa chinesa BYD ultrapassou a sul-coreana LG Energy Solution e se classificou em segundo lugar como maior fornecedora de baterias para veículos elétricos, com participação de mercado de 16,2%.

O relatório também indicou que o consumo total de baterias para veículos elétricos em todo o mundo no primeiro trimestre foi de 133,0 GWh, um aumento de 38,6% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando era de 95,9 GWh.

De acordo com o relatório, o gigante das baterias CATL continua a ocupar a primeira posição na indústria de baterias para veículos elétricos, fornecendo modelos como o Model 3 e Model Y da Tesla com participação de mercado de 35%. Isso também significa que, na classificação global de fornecedores de baterias para veículos elétricos, a chinesa CATL e a BYD ocupam os dois primeiros lugares.

Crescimento da BYD

De acordo com dados fornecidos pela Aliança de Inovação da Indústria de Bateria de Potência da China, a capacidade instalada acumulada de baterias da BYD de janeiro a março deste ano foi de 20,41 GWh, ocupando o segundo lugar entre as empresas domésticas de baterias de energia, com participação de mercado de 30,99%.

Atualmente, a FinDreams Battery, braço de baterias da BYD, possui quase 30 filiais em toda a China. Na visão da indústria, a expansão contínua do fornecimento externo da BYD está lançando as bases para a separação e listagem de seu setor de baterias de energia.

"Com relação ao fornecimento externo de baterias da BYD, muitas empresas estão discutindo e gradualmente divulgando isso com base nas necessidades dos clientes. Muitas companhias, incluindo empresas privadas e empresas estrangeiras, estão em negociações com a BYD para cooperação usando a bateria de lâmina e a tecnologia DM-i da BYD", disse Li Yunfei, gerente-geral da marca BYD e Departamento de Relações Públicas, durante uma entrevista com a Cailian Press no Auto Shanghai.

Além disso, de acordo com um relatório da mídia alemã Teslamag em 5 de maio, a Tesla iniciou a produção da versão básica de tração traseira do Model Y com baterias BYD em sua superfábrica em Berlim, Alemanha. Este é o primeiro veículo elétrico da Tesla no mercado europeu que usa baterias LFP (fosfato de ferro de lítio).

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: China5e