Na China, exportação de carros elétricos, baterias de lítio e células solares crescem 66,9%

No primeiro trimestre deste ano, os veículos elétricos para transporte de passageiros, baterias de íons de lítio e células solares tiveram um aumento combinado de 66,9% nas exportações, liderando o crescimento das exportações de comércio exterior. Isso resultou em uma alta no crescimento total das exportações em 2 pontos percentuais.

Os produtos tradicionais de exportação, como roupas, móveis e eletrodomésticos, são comumente chamados de “três itens antigos” do comércio exterior. No entanto, enquanto estes produtos mantêm seu ritmo estável de exportação, os “três novos itens” do comércio exterior, como os mencionados acima, estão crescendo rapidamente e se tornando uma marca registrada para aprimorar e atualizar o comércio exterior da China.

Os veículos elétricos para transporte de passageiros lideram o crescimento entre os “três novos itens”. No primeiro trimestre, as exportações de veículos elétricos para transporte de passageiros totalizaram 64,75 bilhões de iuanes, um aumento de 122,3%, representando 43,9% das exportações totais de automóveis da China.

As baterias de íons de lítio também estão em alta demanda. No primeiro trimestre, as exportações chinesas de baterias de íons de lítio totalizaram 109,79 bilhões de iuanes, um aumento de 94,3%.

As células solares também se tornaram um novo cartão de visita para as exportações da China. No primeiro trimestre, as exportações chinesas de células solares ultrapassam 90 bilhões de iuanes, um aumento de 23,6%.

Esses “três itens novos” não começaram a ter um desempenho excepcional neste ano. No primeiro trimestre do ano passado, as exportações de células solares, baterias de íons de lítio e automóveis já haviam aumentado rapidamente. Em 2022, os veículos elétricos para transporte de passageiros lideraram as exportações durante todo o ano, com um aumento de 131,8%. Os produtos fotovoltaicos, principalmente as células solares, aumentaram em 67,8%, enquanto as baterias de íons de lítio cresceram 86,7%.

Itens são vendidos em mais de 200 países e regiões

Quem está comprando os “três novos itens” mencionados acima? Dados alfandegários mostram que no primeiro trimestre deste ano, os “três novos itens” da China foram exportados para mais de 200 países e regiões em todo o mundo. As exportações para os cinco maiores mercados, a União Europeia, os Estados Unidos, a Asean, a Coreia do Sul e o Reino Unido, aumentaram 88,7%, 88,1%, 103,5%, 121,7% e 118,2%, respectivamente, representando um total de 71,6% do valor total de exportação dos itens.

Por que os “três novos itens” estão se tornando populares em todo o mundo?

De acordo com Gao Shiwang, porta-voz da Câmara de Comércio de Importação e Exportação de Produtos Mecânicos e Elétricos da China, os “três novos itens” são todos produtos mecânicos e elétricos, e seu alto ritmo de exportação é baseado principalmente em três fatores: oportunidades de mercado trazidas por mudanças na indústria, cadeia de produção completa e capacidade de fornecimento da China e políticas relevantes de incentivo.

Com o aumento da conscientização ambiental global e a crescente importância do desenvolvimento sustentável, a indústria de energia limpa gradualmente se tornou um ponto focal global. Nos últimos anos, o governo chinês tem incentivado fortemente o desenvolvimento da indústria de energia limpa, e produtos como veículos de energia limpa, baterias de lítio e células solares gradualmente se tornaram proeminentes nos mercados interno e externo.

Ao mesmo tempo, as políticas de abertura contínua da China também estabeleceram uma base para o rápido crescimento das exportações dos “três novos itens”. Na 133ª Feira de Cantão, Frederick, um comprador da Suécia, disse: “A Suécia e outros países nórdicos têm uma grande demanda por produtos de energia solar porque valorizam os produtos e tecnologias chinesas e querem fazer negócios com a China”.

No entanto, a força integrada da indústria relevante na China também tem desempenhado um papel importante no aumento das exportações desses itens. A aceitação de veículos de energia limpa pelos consumidores chineses está aumentando, a demanda do mercado chinês por veículos de energia limpa está crescendo continuamente, e mais e mais empresas estão se lançando nessa área em meio à intensa competição de mercado e altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

As tecnologias-chave dos veículos elétricos para transporte de pessoas continuam avançando e se destacando, com custos continuamente reduzidos e maior competitividade. Ao mesmo tempo, a China possui uma cadeia completa de suprimentos e produção, que pode atender a todas as necessidades de produção dos “três novos itens”, ajudando essas três indústrias a crescer rapidamente em termos de escala e nível.

Expandindo o mercado de exportação diversificado

Os novos produtos de alta tecnologia, alto valor agregado e que lideram a transformação verde tornaram-se um novo ponto de crescimento nas exportações, refletindo a melhoria efetiva da qualidade e o crescimento razoável na quantidade das exportações da China, o que é uma importante manifestação do desenvolvimento de alta qualidade do comércio exterior da China.

De acordo com a análise de Hong Yong, no aspecto de aumentar a qualidade e a quantidade das exportações, o aumento das exportações dos “novos três” produtos indica que as indústrias chinesas, como os veículos de nova energia, já possuem competitividade internacional e podem competir com os produtos de outros países no mercado internacional. O comércio exterior da China está passando de fabricação de baixo custo para produção de alta qualidade.

No que diz respeito à realização do desenvolvimento de alta qualidade, o aumento das exportações dos “novos três” produtos indica que as indústrias relevantes da China já possuem uma posição no mercado global e com forte capacidade competitiva e de inovação. Isso também indica que a China está acelerando a transformação do modo de desenvolvimento econômico, passando de fabricação tradicional de baixo custo para fabricação e serviços de alta qualidade.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: GOV.CN

Imagem principal: Shen Bohan/ Xinhua