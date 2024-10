Pequenas e médias empresas digitais faturam R$ 1,2 bilhão no terceiro trimestre

As pequenas e micro empresas tem impactado a economia nacional por meio do varejo digital. No terceiro trimestre de 2024, as PMEs digitais faturaram R$ 1,2 bilhão, 43% a mais que o registrado no mesmo período do ano anterior.

No último levantamento realizado pela plataforma de e-commerce Nuvemshop, as pequenas e médias empresas faturaram R$ 945 milhões no primeiro trimestre.

O total de pedidos realizados foi de 4,7 milhões, alta de 38% na comparação com o ano anterior, com um ticket médio de R$ 250,20. Já em relação aos produtos comercializados, houve um aumento de 32%, chegando a 18,5 milhões. Os principais itens vendidos no trimestre foram creatina, granola, calça jeans e regata.

“Muitos empreendedores diversificam os canais de venda e atendimento, e mesmo com pontos de contato presenciais com os seus clientes, ter uma loja virtual própria é uma estratégia que segue forte e relevante para um negócio saudável e uma marca reconhecida”, diz Luiz Natal, gerente de desenvolvimento de plataforma da Nuvemshop.

Para a análise, foram consideradas as vendas realizadas de 1º de julho a 30 de setembro de 2023 e 2024 da base de lojistas brasileiros da Nuvemshop.

Quais segmentos mais cresceram entre PMEs no terceiro trimestre

Os segmentos que mais faturaram foram:

Moda (R$ 400 milhões)

Saúde & Beleza (R$ 107,5 milhões)

Acessórios (R$ 74 milhões)

Casa & Jardim (R$ 62 milhões)

Meios de pagamento

Em relação aos meios de pagamento, o Pix lidera e representa 46,5% de todos os pedidos pagos, seguido pelo cartão de crédito (44%).

PMEs de quais estados mais venderam

O ranking dos estados com maior faturamento é composto por: