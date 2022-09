Budweiser faz ação para levar fãs de futebol para Copa do Mundo; saiba como participar

A Budweiser, cerveja oficial da Copa do Mundo de 2022, realiza neste final de semana uma ação em São Paulo para levar os fãs de futebol para o Catar.

A Budweiser trancou uma de suas long necks. Para acessá-la, o consumidor deve acertar a senha de seis números. Quem acertar, ganha um pacote completo para acompanhar a Copa do Mundo diretamente do Catar.

Assine a newsletter EMPREENDA, a nova newsletter semanal da EXAME para quem faz acontecer nas empresas brasileiras

Como participar

Para participar da ação, basta encontrar o local exato, na Avenida Paulista, 901, fazer o cadastro e pegar o código especial.

Para ganhar, é preciso que o código especial seja a combinação numérica proposta de seis números. O “cofre” vai estar disponível em São Paulo dos dias 9 a 12 e, em seguida, seguirá para Curitiba.

“Essa é a primeira vez que Budweiser leva uma promoção diretamente para as ruas dessa maneira, seguindo todos os passos de inovação da marca na forma como chegar aos consumidores, seja isso com produtos ou em suas comunicações", afirma Carolina Caracas Gargione, head de marketing de Budweiser no Brasil.

"Sabemos que a Copa do Mundo é especial para todos os brasileiros, e não poderíamos deixar de criar algo único para esse momento”, completou.

Outras ações

Como cerveja oficial da Copa, a Budweiser trouxe o atacante Neymar para seu time de influenciadores e criou uma promoção global para levar os torcedores diretamente para o mundial.

Cada produto do portfólio da marca – das embalagens especiais feitas para o Mundial - tem um QR Code que, ao ser acionado, pode dar direito a diversas premiações, inclusive a viagem para o Catar.

VEJA TAMBÉM:

Do zero ao R$ 1,5 bilhão em 2 anos: eles prosperam ao ajudar startups a captarem com fundos gringos

Danone encerra produção de água Bonafont no Brasil

Charles III: o que o príncipe fazia antes de virar rei?