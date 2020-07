BTG Pactual digital, Cyrela e MRV se unem em doação à ONG Amigos do Bem

Recentemente, o BTG Pactual digital transmitiu em seu canal no Youtube uma live com o tema Solidariedade Pós-COVID-19, com a participação de Alcione Albanesi (empresária e fundadora do Amigos do Bem), Elie Horn (filantropo e ex-presidente do grupo Cyrela), Roberto Sallouti (CEO do BTG Pactual) e Rubens Menin (co-fundador, Chairman e CEO da MRV).

Durante a live, os participantes lançaram um desafio de incentivo à solidariedade, firmando um compromisso de ajudar milhares de famílias carentes, atendidas pela ONG Amigos do Bem. Hoje (06/07), as três empresas anunciam um passo desta iniciativa. Juntas, BTG Pactual digital, Cyrela e MRV estão realizando uma doação em nome de seus clientes destinada à ONG Amigos do Bem.

Desde 1993 os Amigos do Bem trabalham para transformar vidas no sertão nordestino, a região mais carente do nosso país. Todos os meses, mais de 75.000 pessoas são atendidas com projetos de educação, trabalho e renda, água, moradia e saúde.

“BTG Pactual, Cyrela e MRV são empresas que assumiram a responsabilidade de ajudar centenas de milhares de brasileiros em um momento tão desafiador. Com este movimento, esperamos inspirar e incentivar mais doações para aqueles que mais precisam”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual. Esta parceria é mais uma ação do BTG Pactual em meio à pandemia. Em abril, o banco e seus sócios anunciaram a doação de R$ 50 milhões para apoiar diversas iniciativas solidárias e de negócios de combate à Covid-19, que podem ser acompanhadas pela campanha #NumerosQueImportam.

Para Elie Horn, fundador da Cyrela e único brasileiro a fazer parte do The Giving Pledge, organização filantrópica fundada por Bill Gates, é fundamental somar esforços neste período tão sensível. “É um momento de muita reflexão e principalmente de união. É uma fase que precisamos pensar muito mais no coletivo, a rever nossas atitudes, e principalmente a fazer o bem. A indústria tem se unido, cada qual dentro de sua perspectiva, contribuindo com doações e iniciativas que possam ajudar as pessoas com alta vulnerabilidade social. Esta parceria junta empresas que fazem o bem, que querem contribuir mais com a sociedade, e principalmente estimular cada um de nós a pensar no próximo – dessa forma, o que começa pequeno se torna gigante”.

“Este é o momento em que as empresas e as lideranças precisam se unir em prol da sociedade. Desde o início da crise, já fizemos diversas doações, como a compra de respiradores, reforma e compra de equipamentos para hospitais, doação de cestas básicas que somaram mais de R$ 27 milhões, mas entendemos que é necessário ir muito mais além. Esperamos que esta campanha tenha o engajamento de nossos clientes, que terão a oportunidade de fazer o bem a milhares de famílias carentes junto conosco.”, ressalta Rubens Menin, co-fundador, Chairman e CEO da MRV.

Aqueles que também quiserem contribuir, podem realizar doações entre os dias 06/07 e 12/07. Para também fazer parte desta corrente do bem, mais detalhes e dados da conta corrente para doação estão disponíveis neste link.