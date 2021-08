BRF tem prejuízo de R$ 199 milhões no 2º trimestre

A companhia de alimentos BRF registrou prejuízo líquido de 199 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, revertendo lucro de 307 milhões de reais visto no mesmo período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira.

Segundo a BRF, o prejuízo decorre de maiores despesas financeiras, cujos principais impactos foram a atualização do valor justo da opção de venda relacionada à combinação de negócios da Banvit e os juros associados ao endividamento, contingências, arrendamentos e passivos atuariais da empresa.

A companhia também informou que, considerando o total societário, o prejuízo líquido no trimestre atingiu 240 milhões de reais.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado da BRF somou 1,271 bilhão de reais no período, avanço de 23,2% na comparação anual.