Grupo Heineken vai distribuir produtos da marca Bonafont, da Danone Águas

Após anunciar uma mudança de contrato de distribuição com o Sistema Coca-Cola, o Grupo Heineken no Brasil passa a realizar uma parceria com a Danone Águas para a venda e distribuição dos produtos da marca Bonafont nas regiões Sul e Sudeste. Assim, Bonafont Água Leve fortalecerá o portfólio de bebidas não-alcoólicas do Grupo Heineken.

"Esse é um marco na história da empresa ao fazer pela categoria e consumidores de outros estados o mesmo que fizemos em São Paulo: aumentar em 50% a penetração e, assim, buscar oferecer mais saúde para mais pessoas", diz Ricardo Vasques, presidente da Danone Águas Brasil.

O modelo de distribuição do Grupo Heineken, formado por mais de 30 centros de distribuição e uma rede de revendas exclusiva em todo o país, aumentará a capilaridade dos produtos Bonafont, que poderão ser encontrados em novas praças nos estados do Sul e Sudeste.

"Estamos confiantes de que essa conexão será positiva para as empresas e para os nossos clientes, que poderão contar com um portfólio mais completo e com uma marca forte de água mineral", afirma Maurício Giamellaro, presidente do Grupo Heineken no Brasil.

A parceria é relacionada exclusivamente a venda e distribuição da marca Bonafont nas regiões mencionadas, e a marca segue sendo propriedade da Danone Águas, que também continua responsável por toda a sua gestão estratégica, de marketing e trade marketing. O Grupo Heineken, por sua vez, manterá sem alterações a distribuição da sua marca de água própria nas regiões Norte e Nordeste, onde é comercializada atualmente. O início da distribuição de Bonafont pelo Grupo Heineken está previsto para o mês de abril.