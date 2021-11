Black Friday antecipada: Compra Certa aposta em sucesso de vendas

Como a maioria dos e-commerces do país, o Compra Certa, marketplace da Whirlpool, aposta no sucesso de vendas para a Black Friday, que acontece na próxima sexta-feira, dia 26 de novembro. Há motivos para o otimismo. O comércio eletrônico continua sendo a forma de compra preferida dos brasileiros.

O crescimento de mais de 25% nas vendas eletrônicas na Black Friday do ano passado em relação ao ano anterior, que resultou em um faturamento de 4,02 bilhões de reais, pode ser atribuído à pandemia, às restrições pelas quais o comércio ainda passava e ao receio da população de frequentar locais públicos.

Contudo, apesar do fim da maior parte das restrições, do êxito da campanha de vacinação e da queda no número de casos de covid-19, o brasileiro segue demonstrando preferência pelas compras online.

Segundo a Conversion, agência especializada na ferramenta de Search Engine Optimization (SEO) que realiza regularmente pesquisas de opinião junto a consumidores, no ano passado, 76,5% dos ouvidos manifestaram intenção de comprar algo na Black Friday e 75,3% disseram que fariam essa compra online.

Este ano, a porcentagem de pessoas que dizem pretender fazer compras na Black Friday subiu para 87,75%, sendo que 62,96% pretendem recorrer a sites e aplicativos de e-commerce. Houve uma pequena queda percentual, natural dado que as pessoas podem voltar às lojas físicas, mas a predileção permanece.

Essa preferência não é exclusiva das datas especiais. Segundo um estudo do Ebit | Nielsen Webshoppers, as vendas por e-commerce no Brasil atingiram o maior patamar de sua breve história, totalizando mais de 53 bilhões de reais, no primeiro semestre de 2021. Isso representou um crescimento de 31% frente ao mesmo período de 2020.

Black Friday, além de tudo, tem cara de e-commerce. O grande atrativo do evento são os descontos e outras vantagens financeiras como o cashback, e nenhum outro canal de venda é melhor nisso do que o online.

“Os e-commerces ganham mais força justamente por seus benefícios”, diz Diego Ferreira, diretor sênior de vendas diretas ao consumidor da Whirlpool América Latina, grupo que detém marcas como KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, JennAir, Indesit e Yummly. “Esses benefícios são determinantes na escolha de um consumidor para fechar um pedido, mas além disso apostamos também em uma experiência de compra incrível ─ com conteúdo, entrega e opções de pagamento”.

Durante o período de confinamento ou semiconfinamento, o brasileiro aprendeu alguns hábitos de consumo muito salutares.

Segundo o estudo “Alavancas Promocionais – na visão das empresas e dos consumidores”, realizado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), por exemplo, 72% dos consumidores afirmam ter aumentado nesse período o uso de descontos, promoções, programas de pontos e cashback, entre outros.

De acordo com o estudo, 48% dos consumidores afirmaram usar cashback, 52% usam programa de pontos, enquanto 63% aproveitam descontos e promoções.

“Como um marketplace voltado para garantir a melhor experiência aos consumidores, o Compra Certa aposta sempre em promoções e benefícios exclusivos que fidelizam os consumidores, especialmente nas datas de compra mais procuradas por eles, como é o caso da Black Friday”, diz Ferreira. “Para 2021, expandimos não só nossas opções de gamificação dentro do site mas também introduzimos novos meios de pagamento, buscando maior facilidade para o consumidor.”

Black Friday antecipada

Desde o dia 29 de outubro, o Compra Certa está oferecendo algumas ofertas especiais, mas o marketplace, que reúne 545 marcas (de diversos produtos, com maior peso na linha branca e nos eletrodomésticos), deve concentrar suas ações principais nos dias 25 e 26. Haverá uma seleção de produtos com até 60% de desconto, frete grátis e cashback de até 10%.

A ocasião é também uma oportunidade para novos clientes se inscreverem no programa de fidelidade com cashback do Compra Certa. Ao se cadastrar no site, o consumidor é convidado a cumprir certas missões em troca de recompensas. Se convidar e indicar amigos, por exemplo, ganha cashback em cima da compra desses amigos. Se a compra for no cartão Visa, ganha 10 reais de cashback.

Quem explorar o site todo, ganha um desconto. Algumas missões são permanentes. Outras entram num dia e saem no outro. Os participantes são divididos em três níveis: bronze, prata e ouro. Quanto mais o consumidor participar das missões, mais fácil será subir de nível e ganhar ainda mais vantagens.